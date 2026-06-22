Tài chính

Hà Nội ban hành quy định thuê, thuê mua, mua tài sản ngoài ngân sách để phục vụ mục tiêu công

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
21:38 | 22/06/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 quy định việc thuê, thuê mua, mua công trình, tài sản được đầu tư, xây dựng, tạo lập từ hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc từ nguồn không thuộc ngân sách nhà nước để quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác hoặc hình thành tài sản công trên địa bàn thành phố.
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Theo quy định, việc thuê, thuê mua, mua các công trình, tài sản này nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội và các mục đích công cộng khác thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội, trên cơ sở cụ thể hóa quy định tại Luật Thủ đô năm 2026.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố; các tổ chức, cá nhân sở hữu công trình, tài sản được thuê, thuê mua, mua; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng, vận hành và khai thác các công trình, tài sản này.

Hà Nội ban hành quy định thuê, thuê mua, mua tài sản ngoài ngân sách để phục vụ mục tiêu công
Hà Nội ban hành quy định thuê, thuê mua, mua tài sản ngoài ngân sách để phục vụ mục tiêu công. Ảnh minh họa

Quyết định cũng đặt ra các nguyên tắc thực hiện như bảo đảm thỏa thuận bình đẳng, tự nguyện giữa các bên; công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh trong lựa chọn đối tác và thực hiện hợp đồng; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước; công khai thông tin và các cam kết trong hợp đồng, trừ những nội dung thuộc diện bí mật theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, thành phố không thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách cấp xã để thực hiện việc thuê, thuê mua, mua công trình, tài sản theo quy định này, ngoại trừ các nhiệm vụ do thành phố giao. Đồng thời, Quyết định yêu cầu tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội ban hành quy định mua tài sản ngoài ngân sách

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