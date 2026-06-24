DICERA Holdings bị phạt hơn 500 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần DICERA Holdings bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn các thông tin phải công bố theo quy định. Các vi phạm liên quan đến nhiều nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chỉnh sửa hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Cụ thể, công ty không trình bày đầy đủ số liệu, giá trị các giao dịch với bên liên quan trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025.

Công ty cổ phần DICERA Holdings bị xử phạt do nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin và sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ảnh: T.L

Mức xử phạt lớn nhất là 350 triệu đồng đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông. Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng, trả nợ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - bê tông; tuy nhiên, ngày 31/3/2025, Công ty đã sử dụng hơn 95 tỷ đồng trong tổng số hơn 288 tỷ đồng thu được từ đợt chào để trả nợ cho Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (thanh toán tiền mua căn hộ chung cư A2-1 Chí Linh) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 334/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Theo đó, doanh nghiệp đã chậm công bố nhiều tài liệu bắt buộc trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên, gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024, 2025; báo cáo thường niên; nghị quyết, biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên và các báo cáo tình hình quản trị công ty theo quy định./.