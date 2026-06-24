Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Từ dự án trọng điểm

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, tính đến đầu tháng 6/2026, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông tỉnh đã thu hút 134 dự án đầu tư. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 5 khu công nghiệp đang hoạt động đã đạt gần 96%, cho thấy dư địa đất công nghiệp đang dần thu hẹp, trong khi nhu cầu mở rộng không gian phát triển sản xuất ngày càng tăng.

Trong bối cảnh đó, Khu kinh tế Nam Phú Yên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện của hai dự án động lực quy mô lớn, gồm Khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và Bến cảng Bãi Gốc - đều do hệ sinh thái doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hòa Phát đầu tư.

Khu công nghiệp Hòa Hiệp, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên. Ảnh: Ngọc Thắng

Cụ thể, Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 có quy mô 424 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.200 tỷ đồng. Trong khi đó, Dự án Bến cảng Bãi Gốc có quy mô hơn 306 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 16.300 tỷ đồng, được phát triển theo hai giai đoạn với tổng công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là 2 dự án trọng điểm, có ý nghĩa động lực, lan tỏa, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư, vì vậy phải triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, “làm ngày làm đêm” để sớm thi công các dự án.

Để bảo đảm tiến độ, UBND xã Hòa Xuân đã phát động Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đối với hai dự án. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Bến cảng Bãi Gốc trước ngày 30/6/2026.

Đối với Khu công nghiệp Hòa Tâm, địa phương phấn đấu bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp, tương đương khoảng 402,8 ha trong tổng số 424 ha trước thời hạn trên, đồng thời hoàn thành toàn bộ diện tích 491,87 ha trước ngày 31/12/2026.

Theo chính quyền địa phương, đây không chỉ là chiến dịch về tiến độ, mà còn là bước tăng tốc quan trọng nhằm tạo điều kiện triển khai các dự án động lực, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, cảng biển và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Ông Huỳnh Lữ Tân - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho biết, hai dự án này dự kiến sẽ bắt đầu thi công trong tháng 9/2026.

Tới vai trò dẫn dắt và hiệu ứng lan tỏa

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, Khu kinh tế Nam Phú Yên giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời là đầu mối kết nối, thúc đẩy liên kết phát triển giữa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

Trong vai trò đó, ông Huỳnh Lữ Tân cho rằng, hai dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm và Bến cảng Bãi Gốc của Tập đoàn Hòa Phát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên. Bởi đây không chỉ là các dự án hạ tầng trọng điểm, mà còn là nền tảng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp - cảng biển - logistics quy mô lớn ở phía Đông tỉnh.

Quan trọng hơn, đây là các dự án có vai trò dẫn dắt và lan tỏa, mở ra khả năng thu hút các dự án thứ cấp trong các lĩnh vực công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hậu cần, kho bãi, năng lượng và thương mại dịch vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ rõ một số trụ cột trọng tâm trong phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên thời gian tới, gồm tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát huy lợi thế cảng biển; chủ động thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược; nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo “luồng xanh” thuận lợi cho nhà đầu tư…

“Có thể nói, đây là hai dự án mang tính mở đường, góp phần thay đổi diện mạo phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tạo động lực mới cho tăng trưởng, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và từng bước đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng động lực phía Đông của tỉnh trong giai đoạn tới” - ông Tân cho hay.

Cùng với sự xuất hiện của các dự án động lực, Khu kinh tế Nam Phú Yên đang ghi nhận làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Liên danh Becamex VSIP đã được cho phép nghiên cứu, đề xuất Dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ quy mô khoảng 1.920 ha, trong đó khu công nghiệp chiếm 1.400 ha và khu đô thị - dịch vụ 520 ha.

Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP đã nộp hồ sơ đề xuất dự án Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây với quy mô 454 ha, trong khi Công ty cổ phần Capella Quảng Nam đề xuất dự án Hòa Xuân Đông quy mô 420 ha.

Ở lĩnh vực đô thị và dịch vụ, Tập đoàn FLC đề xuất phát triển tổ hợp sân golf, nghỉ dưỡng và đô thị; Tập đoàn T&T nghiên cứu dự án khu đô thị phía Đông đường tránh Quốc lộ 1 với quy mô hơn 304 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 20.000 tỷ đồng.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài cũng bắt đầu khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Công ty CenGeo New Energy FZ-LLC quan tâm đến dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tại Vịnh Vũng Rô với các hạng mục biệt thự, khách sạn và dịch vụ giải trí cao cấp.

Và trong kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, đại diện Tập đoàn Công nghiệp nặng Samsung (SHI) đề cập, doanh nghiệp đang xem xét, quan tâm đến tỉnh Đắk Lắk như một địa điểm tiềm năng. Doanh nghiệp đã có buổi khảo sát tại địa phương và dự án được lãnh đạo tỉnh giới thiệu là phát triển ngành công nghiệp đóng tàu cũng như các ngành phụ trợ.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho rằng, sức hút của Khu kinh tế Nam Phú Yên đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất là vị trí chiến lược. Đây là khu vực có vai trò cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, có điều kiện thuận lợi để phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics và kết nối liên vùng. Trong bối cảnh nhu cầu mở rộng không gian phát triển công nghiệp ngày càng lớn, đây là lợi thế rất đáng chú ý đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Tiếp đến, Khu kinh tế Nam Phú Yên còn có quỹ đất phát triển tương đối lớn, dư địa còn nhiều, phù hợp với các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, logistics, hạ tầng và công nghệ cao. Đây là yếu tố mà không phải địa phương nào hiện nay cũng còn nhiều điều kiện để đáp ứng.

Một yếu tố rất quan trọng khác là quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Chính sự chủ động, cầu thị và đồng hành này đã góp phần tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương.

“Hiện nay, định hướng của Ban Quản lý là tập trung thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và có tính lan tỏa cao, ưu tiên trong các lĩnh vực như công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng, công nghệ cao và dịch vụ” - ông Tân thông tin.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Ban Quản lý đang tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị quỹ đất sạch để sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư lớn. Cùng với đó là tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa, một đầu mối”, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Song song với công tác chuẩn bị hạ tầng và quỹ đất, Ban Quản lý cũng đang chủ động xúc tiến đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn khảo sát, nghiên cứu đến quá trình triển khai dự án.

Mục tiêu là từng bước xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành trung tâm công nghiệp - cảng biển - logistics hiện đại của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong thời gian tới.