Doanh nghiệp

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Đình Văn

Đình Văn

17:57 | 24/06/2026
(TBTCO) - Hơn 300 nghìn ha cây công nghiệp lâu năm cùng gần 80 nghìn ha cây ăn quả tại Đắk Lắk tạo nguồn thu hàng tỷ USD từ xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp tại địa phương đang chủ động đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu để nâng tầm giá trị các ngành hàng chủ lực.
aa

Từ vùng nguyên liệu lớn đến nguồn thu tỷ USD

Nông nghiệp quy mô lớn từ lâu đã là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế Đắk Lắk. Đặc biệt, sản phẩm cà phê đã đưa tên tuổi Đắk Lắk vươn xa trên bản đồ nông nghiệp thế giới. Bên cạnh đó, các vùng chuyên canh sầu riêng, hồ tiêu, cao su, bơ, mắc ca cũng đang tạo ra nguồn ngoại tệ lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Dọc Quốc lộ 14 đi qua Đắk Lắk là những đồi cà phê, cao su xanh mướt trải dài trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ. Màu xanh ấy không chỉ là đặc trưng của cảnh quan cao nguyên, mà còn là gam màu chủ đạo trong bức tranh kinh tế của địa phương. Quy mô sản xuất lớn cùng điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi đã giúp nhiều loại cây trồng của Đắk Lắk duy trì năng suất và chất lượng cao. Thành quả đó đang hiện hữu trong đời sống của hàng trăm nghìn hộ nông dân.

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD
Kinh tế của người dân khởi sắc khi nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk liên tục duy trì giá trị xuất khẩu cao trên thị trường.

Gặp chúng tôi bên vườn cà phê bạt ngàn, anh Lê Hồng Thuật (58 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) hồ hởi cho biết, gia đình có 3 ha cà phê và 2.000 m2 hồ tiêu, mỗi năm thu về khoảng 770 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Anh Thuật nói, khoảng 3 năm trở lại đây, giá cà phê tăng cao nên người trồng cà phê có lợi nhuận rất lớn. Hiện giá cà phê nhân xô Robusta khoảng 88.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 134.000 - 138.000 đồng/kg.

Câu chuyện của gia đình anh Thuật phần nào phản ánh sự khởi sắc của ngành nông nghiệp Đắk Lắk những năm gần đây, khi nhiều mặt hàng nông sản chủ lực liên tục duy trì giá trị xuất khẩu cao trên thị trường quốc tế.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng cao là động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ và ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Theo thống kê của tỉnh Đắk Lắk, diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh hiện đạt gần 80 nghìn ha, diện tích cây cà phê khoảng 217 nghìn ha, sầu riêng hơn 41 nghìn ha, cao su 33 nghìn ha và hồ tiêu khoảng 28 nghìn ha.

Đà tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phản ánh qua hoạt động xuất khẩu - lĩnh vực đang đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Theo Thống kê tỉnh Đắk Lắk, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,267 tỷ USD, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 125.500 tấn, tăng 7,75%; hồ tiêu đạt 15.300 tấn; điều đạt 18.100 tấn, tăng 5,57%; cao su đạt 3.900 tấn, tăng 2,98%; nhóm hàng rau quả đạt giá trị xuất khẩu 285 triệu USD, tăng tới 104,59%.

Đại diện Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, nông sản Đắk Lắk đã hiện diện tại các chuỗi siêu thị, hệ thống bán lẻ và phân phối quốc tế ở châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản cùng nhiều thị trường khác trên thế giới.

Thành công của ngành nông nghiệp Đắk Lắk có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn, đóng vai trò cầu nối đưa nông sản địa phương ra thị trường toàn cầu.

Một trong những đơn vị tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 (Simexco Đắk Lắk). Hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp là cà phê và hồ tiêu, hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Thái Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Simexco Đắk Lắk cho biết, tổng doanh thu của công ty giai đoạn 2024 - 2025 đạt 18.189 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 643,06 triệu USD; sản lượng xuất khẩu cà phê đạt 119.596 tấn và hồ tiêu đạt 15.215 tấn. Simexco Đắk Lắk hiện là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam.

Xây dựng “thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”

Đắk Lắk đang khẳng định vị thế quan trọng đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam. Cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su đã tạo nên những gam màu sáng cho bức tranh kinh tế của địa phương.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Hợp tác xã Darlac (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thời gian vừa qua, giá cà phê dao động từ 96.000 đồng - 110.000 đồng/kg, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong định hướng phát triển dài hạn, mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chiến lược xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”, hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái kinh tế cà phê có giá trị gia tăng cao.

Theo đó, giai đoạn 2031 - 2035, địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 16 triệu lượt khách du lịch mỗi năm; doanh thu từ du lịch và các ngành kinh tế liên quan đến cà phê đạt khoảng 2 tỷ USD/năm.

Chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh

Để nông nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế địa phương, Đắk Lắk đang chuyển dần sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Các nông hộ, doanh nghiệp, tập đoàn đã ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn; xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh đang xây dựng Đề án “Thành phố Cà phê” (Coffee City), trong đó hình thành Đại lộ Cà phê (Coffee Boulevard), Công viên Cà phê Thế giới (World Coffee Park), Quảng trường Cà phê Thế giới (World Coffee Square)... nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các tập đoàn du lịch, bất động sản, thương mại dịch vụ, công nghệ và giải trí.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk ngày nay hội tụ cả lợi thế của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; vừa có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và văn hóa đặc sắc, vừa có điều kiện phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch biển.

Bên cạnh mở rộng thị trường, một hướng đi đang được nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã lựa chọn là đầu tư chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị cho nông sản, đặc biệt là cà phê.

Ông Hoàng Thanh Tùng chia sẻ, Hợp tác xã Darlac định hướng sản xuất, phát triển cà phê theo hướng chuyên sâu. Hạt cà phê sẽ được ủ lên men, theo quy trình đặc biệt, đem lại những tầng hương dày hơn, hậu vị ngọt hơn. Cà phê xuất thô hiện chỉ có giá khoảng 100.000 đồng/kg, nhưng sau khi rang xay, làm theo chương trình đặc sản, thì giá có thể lên 700.000 - 1,2 triệu đồng/kg. “Câu chuyện sẽ khác hoàn toàn so với bán nhân xô thông thường” - ông Tùng phân tích.

Thời gian qua, hệ sinh thái doanh nghiệp xuất khẩu tại Đắk Lắk ngày càng lớn mạnh. Các doanh nghiệp đóng góp lớn cho xuất khẩu nông sản có thể kể đến như Công ty TNHH Dakman Việt Nam (thuộc Tập đoàn Intimex), Công ty cổ phần Cà phê An Thái… Với định hướng đẩy mạnh liên kết toàn cầu, Đắk Lắk đã đồng hành cùng doanh nghiệp tham gia các diễn đàn, hội chợ thương mại quốc tế; tìm kiếm thị trường mới. Nhờ vậy, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng cao; tình hình thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhiều dự án quy mô lớn. Đắk Lắk đang là một trong những trung tâm nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Với lợi thế, tiềm năng sẵn có, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk không chỉ tiếp tục là trụ đỡ, mà đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu kinh tế, đem về nguồn thu tỷ USD cho địa phương.

Đình Văn
Từ khóa:
đắk lắk xuất khẩu nông sản ngành hàng chủ lực cây công nghiệp ngành hàng xuất khẩu

Bài liên quan

Cơ hội đầu tư hấp dẫn từ thị trường bất động sản năng động

Cơ hội đầu tư hấp dẫn từ thị trường bất động sản năng động

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Sức hút đầu tư năng lượng tái tạo ở Đắk Lắk

Đắk Lắk - Vươn mình cùng đất nước

Đắk Lắk - Vươn mình cùng đất nước

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Chứng khoán ngày 24/6: VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, động lực vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 24/6: VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, động lực vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn

DICERA Holdings bị phạt hơn 500 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

DICERA Holdings bị phạt hơn 500 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

Đọc thêm

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

(TBTCO) - Sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn với sự kết hợp hài hòa giữa cao nguyên, trung du và ven biển, tạo nên cấu trúc tài nguyên đặc trưng “rừng - biển - văn hóa”. Đây là lợi thế nổi trội để hình thành các sản phẩm du lịch khác biệt, có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh phát triển mới.
Năng lượng thông minh mở đường cho tăng trưởng xanh của Việt Nam

Năng lượng thông minh mở đường cho tăng trưởng xanh của Việt Nam

(TBTCO) - Tại Diễn đàn năng lượng thông minh sáng 24/6, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định nhu cầu điện toàn cầu đang tăng nhanh do quá trình điện khí hóa nền kinh tế, sự phát triển của xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu. Điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển năng lượng.
Tạo đà để kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc trong giai đoạn mới

Tạo đà để kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận những chuyển biến tích cực về quy mô, khả năng huy động nguồn lực... Tuy nhiên theo các chuyên gia, trong giai đoạn tới, cần tập trung chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành kết quả thực chất, để kinh tế tư nhân phát huy mạnh mẽ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng.
Từ đất hiếm đến bán dẫn: Vinachem mở lối vào chuỗi giá trị công nghệ chiến lược

Từ đất hiếm đến bán dẫn: Vinachem mở lối vào chuỗi giá trị công nghệ chiến lược

(TBTCO) - Khoa học công nghệ đang mở ra những không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành hóa chất Việt Nam. Từ nghiên cứu công nghệ tách chiết đất hiếm, phát triển vật liệu chiến lược đến tham gia chuỗi giá trị bán dẫn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang từng bước xác lập hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng năng lực công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước.
Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ

Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ

(TBTCO) - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00707 cho ông V.H, người chơi hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị, với giá trị trúng thưởng 9.987.952.500 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, ông V.H đã trao tặng 150 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
Vĩnh Hoàn: Doanh thu tháng 5 tăng 44%, cá tra tiếp tục là động lực tăng trưởng

Vĩnh Hoàn: Doanh thu tháng 5 tăng 44%, cá tra tiếp tục là động lực tăng trưởng

(TBTCO) - Tổng doanh thu tháng 5/2026 của Vĩnh Hoàn tăng 44% so với cùng kỳ năm trước với động lực chính đến từ sự phục hồi mạnh của mảng cá tra.
Kiến tạo động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Kiến tạo động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(TBTCO) - Trong tiến trình phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, kinh tế biển ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.
Hanoi Premium ra mắt diện mạo mới, khẳng định tinh thần “Tiếp nối tinh hoa, không ngừng tiến bước”

Hanoi Premium ra mắt diện mạo mới, khẳng định tinh thần “Tiếp nối tinh hoa, không ngừng tiến bước”

(TBTCO) - Tiếp nối di sản 135 năm đầy tự hào của Bia Hà Nội, Hanoi Premium chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới – một bước chuyển mình hiện đại, tinh tế và xứng tầm, khẳng định tinh thần không ngừng đổi mới của HABECO trên hành trình nâng tầm trải nghiệm người tiêu dùng Việt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%