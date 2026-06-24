Cổ phiếu DGC chính thức vào diện cảnh báo từ ngày 30/6/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành Quyết định số 544/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/6/2026.

Theo HOSE, nguyên nhân là báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của doanh nghiệp có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng ngày, HOSE cũng ban hành Thông báo số 1408/TB-SGDHCM về tình trạng chứng khoán của mã DGC. Theo đó, ngoài việc bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 30/6, cổ phiếu này vẫn đang được theo dõi ở diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 448/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2026 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Hóa chất Đức Giang vừa thông báo ngày 14/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào sáng 13/8/2026 nhằm thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện. Trong báo cáo, UHY đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với khoản hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 có giá trị 950,9 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo đơn vị kiểm toán, do được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính nên UHY không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho và các thủ tục thay thế cũng không cung cấp đầy đủ bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy để xác nhận tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác và giá trị của khoản mục này. Vì vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần điều chỉnh số dư hàng tồn kho và các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất hay không.

Ngoài ra, UHY cũng lưu ý đến sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính liên quan đến việc một số lãnh đạo chủ chốt của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố vào tháng 3/2026 để phục vụ điều tra các hành vi vi phạm về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, đơn vị kiểm toán chưa thể xác định liệu sự việc này có dẫn đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính hay không.

Giải trình về các ý kiến ngoại trừ, Hóa chất Đức Giang cho biết việc kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025 đã được thực hiện theo đúng quy định và có sự chứng kiến của kiểm toán viên thuộc PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, đơn vị được chỉ định kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại thời điểm kiểm kê.

Tuy nhiên, sau đó PwC được thay thế bằng UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Do không trực tiếp tham gia chứng kiến quá trình kiểm kê cuối năm, UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản hàng tồn kho hơn 950,9 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất và 30,2 tỷ đồng trên báo cáo tài chính riêng tại ngày 31/12/2025.

Đối với nội dung liên quan đến vụ án đang được điều tra, doanh nghiệp cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng và cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình điều tra. Do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền nên chưa có cơ sở xác định các điều chỉnh cần thiết đối với báo cáo tài chính năm 2025. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh, nếu phát sinh, sẽ chỉ được thực hiện sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Hóa chất Đức Giang giảm khoảng 35 tỷ đồng, từ 3.189 tỷ đồng xuống gần 3.154 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần hợp nhất được giữ nguyên ở mức 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang, thông tin được công bố tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng thuộc VKSND tối cao cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ 133.000 USD và 16 lượng vàng. Bên cạnh đó, các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp hơn 331,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Vụ án đang được điều tra về các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.