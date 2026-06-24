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Ngày 24/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

06:42 | 24/06/2026
Giá lúa gạo hôm nay (24/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ổn định khi hoạt động thu mua khá chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
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Ngày 24/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ổn định khi hoạt động thu mua khá chậm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hôm nay ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo CL 555 hiện ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo OM 18 dao động quanh mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; gạo IR 504 hiện ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 hiện ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; Sóc thơm có giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 hôm nay cùng dao động ở mốc 6.400 - 6.500; lúa OM 34 (tươi) trong khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg, lúa OM 5451 (tươi) ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng. Ở Vĩnh Long, lượng lúa còn ít, khiến giá hầu như không biến động. Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, thị trường lúa cũng trong trạng thái giao dịch cầm chừng, giá các loại lúa nhìn chung giữ ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine tiếp tục được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đạt 410 - 414 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm trong khoảng 485 - 490 USD/tấn.

Tại các quốc gia khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan dao động từ 473 - 477 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan tăng dao động trong khoảng 390 - 394 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm ổn định ở mức 347 - 351 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 336 - 340 USD/tấn.

Trong bối cảnh giá gạo thế giới chưa phục hồi hoàn toàn, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đang trở thành yếu tố quan trọng giúp ngành gạo duy trì đà tăng trưởng. Cùng với đó, những lo ngại về tác động của El Nino đối với nguồn cung lương thực toàn cầu có thể hỗ trợ giá gạo cải thiện trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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