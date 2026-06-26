Ngày 26/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản tăng 0,1% (0,3 Yên) lên mức 430,3 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 11 tăng 1 Yên, tương đương 0,23%, lên 439,9 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 7 giảm 0,8% (140 Nhân dân tệ) về 17.625 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 9 trên giảm 195 Nhân dân tệ, tương đương 1,1%, xuống còn 17.605 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9, mặt hàng được giao dịch sôi động nhất trên SHFE cũng giảm 0,66%, xuống 12.715 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 gần nhất được giao dịch ở mức 224,1 US cent/kg, giảm nhẹ 0,1%.

Riêng thị trường Thái Lan tạm thời đi ngang khi giá cao su nội địa giao tháng 7 duy trì ở mức 95,5 Baht/kg.

Tại Thái Lan, quốc gia xuất khẩu cao su tự nhiên hàng đầu thế giới, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn RSS3 tăng 0,05% lên 103,62 Baht/kg, trong khi giá cao su khối tăng 0,52% lên 85 Baht/kg.

Các chuyên gia nhận định thị trường cao su trong ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu tác động đan xen giữa triển vọng cải thiện nhu cầu từ ngành ô tô toàn cầu và xu hướng biến động của giá dầu thế giới. Nếu nhu cầu sản xuất ô tô tiếp tục phục hồi trong những tháng tới, đây có thể trở thành động lực hỗ trợ quan trọng cho giá cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ nước tại các công ty Phú Riềng, Mang Yang, Cao su Bà Rịa… duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước đang giữ trạng thái ổn định nhờ nhu cầu thu mua chưa biến động lớn. Tuy nhiên, xu hướng giá thời gian tới vẫn sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến thời tiết tại các nước sản xuất chủ lực và chuyển động của thị trường hàng hóa quốc tế./.