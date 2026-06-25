Ngày 25/6: Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay bao trùm sắc đỏ. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản giảm 0,7% (3,2 Yên) về mức 430 Yên/kg. Hợp đồng tháng 11 giảm 2,3 Yên, tương đương 0,52%, xuống còn 438,9 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đi ngang mức 95,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 0,59% (105 Nhân dân tệ) xuống 17.765 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất trên SHFE giảm mạnh 380 Nhân dân tệ, tương đương 2,92%, xuống còn 12.615 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 gần nhất được giao dịch ở mức 224,3 US cent/kg, giảm 1,3%.

Thị trường cao su châu Á đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi giá kỳ hạn tại Nhật Bản leo lên mức cao nhất trong 15 năm, phản ánh sự cộng hưởng của các yếu tố tài chính, tiền tệ và lo ngại về nguồn cung.

Ở góc độ cung cầu, thị trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất thế giới. Cảnh báo mưa lớn và giông bão kéo dài từ ngày 22 - 27/6 tại miền Nam nước này làm dấy lên lo ngại hoạt động khai thác mủ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến nguồn cung trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.