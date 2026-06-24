Hà Nội dồn lực hoàn thành toàn bộ dữ liệu đất đai trước ngày 30/8

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và lãnh đạo các xã, phường để nghe báo cáo tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội hiện có khoảng 4,19 triệu thửa đất. Đến nay, dữ liệu đất đai đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” mới đạt khoảng 37%-38%; trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn. Nhiều dữ liệu vẫn đang trong quá trình chỉnh lý, biên tập, cập nhật, kiểm tra, rà soát đối chiếu; gần 1 triệu thửa đất đang được thực hiện công tác đo đạc.

Tính đến ngày 21/6/2026, Thành phố đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư đã hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 1.370.088 thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.

Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Hà Nội đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 126/126 đơn vị hành chính cấp xã mới, đồng thời biên tập hơn 21.000 tờ bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp. Ảnh: Huy Kiên

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh dữ liệu đất đai là loại dữ liệu đặc thù, thường xuyên biến động, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung cao độ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ đề ra.

Thành phố thống nhất hai mốc tiến độ trọng tâm. Cụ thể, trước ngày 30/7/2026 phải hoàn thành khoảng 2,7 triệu thửa đất, bao gồm hơn 2,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và khoảng 600.000 hồ sơ dữ liệu quét đã có bản đồ không gian cần tiếp tục biên tập, hoàn thiện.

Đối với khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại thuộc các khu vực phải đo đạc mới hoặc chưa có dữ liệu bản đồ địa chính, Thành phố yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thực hiện theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, cập nhật đến đâu khai thác đến đó”, không chờ hoàn thiện tuyệt đối mới đưa dữ liệu vào sử dụng. Các trường hợp còn tồn tại sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật và chỉnh lý trong quá trình vận hành hệ thống.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện, đồng thời thành lập ngay 5 tổ công tác do lãnh đạo sở trực tiếp phụ trách, bám sát địa bàn để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ đo đạc vệ tinh và tăng cường phối hợp với Công an Thành phố trong việc chuẩn hóa, kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị các sở, ngành, xã, phường huy động cả hệ thống chính trị tham gia, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại trong năm 2026./.