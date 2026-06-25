Ngày 25/6: Giá heo hơi ở miền Bắc cao nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định tại cả 3 miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới tại tất cả các địa phương được khảo sát.

Nhóm địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 68.000 đồng/kg, gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Trong khi đó, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với mức 67.000 đồng/kg. Nghệ An duy trì mức 66.000 đồng/kg, Hà Tĩnh giữ mức 65.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giữ mức 63.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới sau phiên giảm tại nhiều địa phương trước đó. Theo đó, Giá heo tại Đồng Nai tiếp tục ở mức cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục giao dịch heo hơi ở mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Các địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào tăng hoặc giảm. Thị trường vẫn giữ sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, trong đó miền Bắc duy trì mặt bằng giá cao nhất với mức 68.000 đồng/kg, còn miền Nam ở mức thấp nhất 61.000 đồng/kg tại một số địa phương./.