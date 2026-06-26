Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng lên vùng 89.000 đồng/kg

Sau đà phục hồi từ phiên trước, thị trường cà phê nội địa tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong ngày 26/6 khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên tăng thêm khoảng 700 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động từ 89.000 - 89.500 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với đầu tuần và tiến sát mốc 90.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng lên 89.500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk cùng đạt 89.400 đồng/kg sau khi tăng thêm 700 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 89.000 đồng/kg, nhưng cũng ghi nhận mức tăng tương tự so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, cà phê tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 tăng mạnh 127 USD/tấn, tương đương 3,55%, lên 3.707 USD/tấn và vượt trở lại mốc 3.700 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 49 USD/tấn, đạt 3.605 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục diễn biến tích cực. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 3,6 US cent/pound, tương đương 1,25%, lên 291,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng thêm 1,25 US cent/pound, lên 277,2 US cent/pound.

Giá tiêu giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng nguyên liệu trọng điểm trong sáng 26/6 cho thấy, thị trường hồ tiêu duy trì trạng thái ổn định sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó.

Giá thu mua hiện dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg và chưa ghi nhận địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm so với ngày trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước, cùng đạt 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai được giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát với 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá hồ tiêu nhìn chung khá ổn định trong phiên giao dịch gần nhất. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ 34 USD/tấn, tương đương khoảng 0,48%, xuống còn 7.158 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn giữ trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn, không thay đổi so với các phiên gần đây.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm khoảng 45 USD/tấn xuống còn 9.256 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục được chào bán lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.