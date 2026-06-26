Thị trường

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

06:41 | 26/06/2026
Giá cà phê hôm nay (26/6) tiếp đà tăng thêm 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.
aa
giacaphe.jpg
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng lên vùng 89.000 đồng/kg

Sau đà phục hồi từ phiên trước, thị trường cà phê nội địa tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong ngày 26/6 khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên tăng thêm khoảng 700 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động từ 89.000 - 89.500 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với đầu tuần và tiến sát mốc 90.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng lên 89.500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk cùng đạt 89.400 đồng/kg sau khi tăng thêm 700 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 89.000 đồng/kg, nhưng cũng ghi nhận mức tăng tương tự so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, cà phê tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 tăng mạnh 127 USD/tấn, tương đương 3,55%, lên 3.707 USD/tấn và vượt trở lại mốc 3.700 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 49 USD/tấn, đạt 3.605 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục diễn biến tích cực. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 3,6 US cent/pound, tương đương 1,25%, lên 291,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng thêm 1,25 US cent/pound, lên 277,2 US cent/pound.

Giá tiêu giữ ổn định

giatieu.jpg
Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng nguyên liệu trọng điểm trong sáng 26/6 cho thấy, thị trường hồ tiêu duy trì trạng thái ổn định sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó.

Giá thu mua hiện dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg và chưa ghi nhận địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm so với ngày trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước, cùng đạt 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai được giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát với 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá hồ tiêu nhìn chung khá ổn định trong phiên giao dịch gần nhất. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ 34 USD/tấn, tương đương khoảng 0,48%, xuống còn 7.158 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn giữ trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn, không thay đổi so với các phiên gần đây.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm khoảng 45 USD/tấn xuống còn 9.256 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục được chào bán lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 25/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 25/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao

Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao

Dành cho bạn

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất

Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất

Quy định mới về mức phí thi hành án dân sự

Quy định mới về mức phí thi hành án dân sự

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 26/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 26/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 26/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Ngày 26/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Đọc thêm

Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

(TBTCO) - Sau khi rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng hạ nhiệt, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển khỏi các tài sản phòng thủ, trong khi kỳ vọng nguồn cung thuận lợi gây sức ép lên nhóm nông sản và kim loại quý.
Nguồn cung nông sản dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trong nửa đầu năm 2026

Nguồn cung nông sản dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trong nửa đầu năm 2026

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, thị trường nông sản, thực phẩm trong nước duy trì ổn định nhờ nguồn cung dồi dào và công tác điều hành chủ động của các cơ quan quản lý. Trong khi xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng, áp lực từ giá phân bón, thức ăn chăn nuôi và những bất ổn địa chính trị toàn cầu đang đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp điều hành giá và hỗ trợ sản xuất trong những tháng cuối năm.
Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (25/6) biến động mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi, nhà đầu tư thận trọng trước các yếu tố rủi ro và ngưỡng giá quan trọng.
Ngày 25/6: Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Ngày 25/6: Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (25/6) bao trùm sắc đỏ. Tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đồng loạt giảm từ 0,5% đến hơn 2,9%. Trong nước, giá thu mua mủ nước tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì ổn định ở mức 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên.
Ngày 25/6: Giá gạo thơm Jasmine giảm, gạo nguyên liệu ổn định

Ngày 25/6: Giá gạo thơm Jasmine giảm, gạo nguyên liệu ổn định

Giá lúa hôm nay (25/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giữ xu hướng ổn định. Trong khi đó, giá gạo thơm Jasmine đảo chiều giảm 1.000 đồng/kg, còn giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu ổn định.
Ngày 25/6: Giá heo hơi ở miền Bắc cao nhất cả nước

Ngày 25/6: Giá heo hơi ở miền Bắc cao nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay (25/6) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại cả 3 miền trên cả nước. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì ở 68.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh miền Bắc, trong khi mức thấp nhất giữ ở 61.000 đồng/kg tại một số địa phương miền Nam.
Hà Nội dồn lực hoàn thành toàn bộ dữ liệu đất đai trước ngày 30/8

Hà Nội dồn lực hoàn thành toàn bộ dữ liệu đất đai trước ngày 30/8

(TBTCO) - Hà Nội đang dồn lực đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 30/7/2026 hoàn thành khoảng 2,7 triệu thửa đất và hoàn tất toàn bộ khối lượng còn lại trước ngày 30/8/2026.
Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

(TBTCO) - Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, trong đó có hơn 1.500 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cơ quan chức năng và các địa phương trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn gián hóa 797/962 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn gián hóa 797/962 thủ tục hành chính

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thực thi Nghị định 153: Gỡ điểm nghẽn địa bàn hải quan, nâng hiệu quả phòng, chống buôn lậu

Thực thi Nghị định 153: Gỡ điểm nghẽn địa bàn hải quan, nâng hiệu quả phòng, chống buôn lậu

Khám ngoại trú trái tuyến được thanh toán bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Khám ngoại trú trái tuyến được thanh toán bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng