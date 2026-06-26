Thị trường

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

13:41 | 26/06/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bản dịch tiếng Việt hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER - hệ thống tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc - được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và thuận lợi hơn khi xuất khẩu vào thị trường tỷ dân.
aa

Thêm công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường tỷ dân

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản, thực phẩm lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, song hành với nhu cầu nhập khẩu ngày càng lớn là hệ thống quy định kỹ thuật, kiểm dịch và quản lý an toàn thực phẩm ngày càng chặt chẽ. Đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tiếp cận các quy định bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung luôn là một trong những trở ngại lớn.

Trong bối cảnh đó, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (Văn phòng SPS Việt Nam) đã công bố bản dịch tiếng Việt sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), mở thêm một “cánh cửa” để doanh nghiệp chủ động tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, tài liệu được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, thực hiện đăng ký mới, sửa đổi, gia hạn, hủy đăng ký, theo dõi tình trạng hồ sơ và các nội dung liên quan trên hệ thống CIFER - nền tảng quản lý bắt buộc đối với nhiều nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc, đảm bảo thuận lợi khi đăng ký doanh nghiệp theo Lệnh số 280 của GACC.

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc
Chuối là mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Đức Thanh

Thông qua tài liệu hướng dẫn, doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập hệ thống CIFER để thực hiện toàn bộ quy trình trực tuyến (tại địa chỉ https://cifer.singlewindow.cn), từ tạo tài khoản, nộp hồ sơ, tải tài liệu đính kèm đến theo dõi tiến độ xử lý và tiếp nhận phản hồi từ cơ quan chức năng Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý, theo quy định hiện hành của Trung Quốc, 18 nhóm thực phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu đề xuất đăng ký trước khi được GACC xem xét cấp mã. Danh mục này bao gồm nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thủy sản, thịt và sản phẩm thịt, sữa, mật ong, gia vị, tổ yến, rau quả khô, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt...

Đối với các mặt hàng ngoài 18 nhóm nêu trên, doanh nghiệp có thể tự đăng ký trực tiếp với GACC. Như vậy, việc xác định chính xác nhóm sản phẩm ngay từ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng hồ sơ bị trả lại hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER cũng lưu ý, mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký một tài khoản CIFER. Với những doanh nghiệp vừa có sản phẩm thuộc diện tự đăng ký, vừa có sản phẩm thuộc diện đăng ký thông qua cơ quan có thẩm quyền, hệ thống vẫn cho phép sử dụng chung một tài khoản và thực hiện xác thực bổ sung khi cần thiết.

Xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu bền vững

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) nhìn nhận, cơ hội luôn đi kèm với áp lực cạnh tranh khi Trung Quốc liên tục hoàn thiện các quy định quản lý nhập khẩu, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang gia tăng hiện diện tại thị trường này.

Theo đó, trọng tâm trong giai đoạn tới không chỉ là mở rộng thị trường, mà cần xây dựng một hệ sinh thái xuất khẩu bền vững dựa trên vùng nguyên liệu đạt chuẩn, năng lực chế biến sâu, hệ thống logistics và chuỗi lạnh hiện đại, cùng sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn, hồ sơ đăng ký yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo chi tiết thông tin về nhà máy, dây chuyền sản xuất, công suất thiết kế, nguyên liệu sử dụng, quy trình sản xuất, tình hình thương mại với Trung Quốc trong hai năm gần nhất cũng như các cam kết về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải tải lên nhiều loại hồ sơ chứng minh, như giấy phép sản xuất, sơ đồ nhà xưởng, hồ sơ thanh tra gần nhất của cơ quan chức năng, hình ảnh sản phẩm và nhãn hàng hóa.

Đặc biệt, hệ thống CIFER không cho phép chỉnh sửa hồ sơ đã bị từ chối. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký lại từ đầu. Chính vì vậy, việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác thông tin ngay từ giai đoạn đầu được xem là yếu tố quyết định giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Không chỉ phục vụ đăng ký ban đầu, CIFER còn là công cụ quản lý toàn bộ vòng đời hồ sơ doanh nghiệp. Mọi thay đổi liên quan đến thông tin sản xuất, địa chỉ nhà máy, sản phẩm đăng ký hay gia hạn giấy phép đều phải được cập nhật thường xuyên trên hệ thống để bảo đảm hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn.

Chuẩn hóa sản xuất để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng

Việc Trung Quốc ngày càng tăng cường kiểm soát điều kiện nhập khẩu thực phẩm phản ánh xu hướng tiêu dùng mới tại thị trường này. Khi tầng lớp trung lưu liên tục gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc không còn chỉ quan tâm đến giá cả, mà ngày càng chú trọng chất lượng, độ an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, rau quả hiện là một trong những ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất của nông nghiệp Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm.

Từ giao thương đến liên kết chuỗi giá trị nông sản Việt - Trung

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc đang bước sang giai đoạn phát triển sâu rộng hơn, chuyển từ trao đổi thương mại đơn thuần sang xây dựng chuỗi cung ứng toàn diện. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 290 tỷ USD. Hiện Việt Nam có hơn 20 loại rau quả được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Lợi thế của Việt Nam là nguồn cung phong phú, vị trí địa lý gần Trung Quốc và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, những lợi thế truyền thống này đang dần không còn đủ để duy trì sức cạnh tranh.

Ông Bình nhấn mạnh, cạnh tranh hiện nay không còn nằm ở sản lượng hay giá bán, mà ở khả năng đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi mô hình sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn, chuyển từ tư duy xuất khẩu dựa vào sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị gia tăng.

Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc mở cửa thị trường nông sản sang Trung Quốc. Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hai nước đã ký nhiều nghị định thư xuất khẩu đối với các mặt hàng như sầu riêng, măng cụt, chuối, mít, dừa, khoai lang, chanh leo, thạch đen và sầu riêng đông lạnh.

Ngoài ra, nhiều loại trái cây khác như nhãn, vải, chôm chôm, xoài, thanh long và nhóm cây có múi cũng đang tiếp tục được đàm phán để hoàn thiện điều kiện xuất khẩu.

Tuy nhiên, cùng với việc mở cửa thị trường, các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và quản lý mã số vùng trồng cũng ngày càng được siết chặt. Theo các chuyên gia, đây vừa là áp lực tuân thủ, vừa là cơ hội để ngành nông nghiệp Việt Nam tái cơ cấu theo hướng hiện đại và bền vững hơn.

Có thể thấy, việc SPS Việt Nam công bố bản dịch tiếng Việt hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong khâu đăng ký xuất khẩu thực phẩm, mà còn là một bước đi thiết thực hỗ trợ quá trình chuẩn hóa sản xuất và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Khánh Linh
Từ khóa:
xuất khẩu thực phẩm trung quốc doanh nghiệp việt nam kiểm soát thực phẩm nhập khẩu hỗ trợ doanh ngiệp

Bài liên quan

Nâng cấp chuỗi giá trị để nông sản Việt giữ thị phần tại Trung Quốc

Nâng cấp chuỗi giá trị để nông sản Việt giữ thị phần tại Trung Quốc

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Dành cho bạn

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

LPBank hái “quả ngọt” từ chiến lược chuyển đổi số với cú đúp giải thưởng tại Vietnam Impact Award 2026

LPBank hái “quả ngọt” từ chiến lược chuyển đổi số với cú đúp giải thưởng tại Vietnam Impact Award 2026

Thuế tỉnh Phú Thọ: Triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Thuế tỉnh Phú Thọ: Triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất duy trì thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 9/2026

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất duy trì thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 9/2026

Phối hợp biến kinh nghiệm quản lý hoàn thuế rời rạc thành tri thức dùng chung

Phối hợp biến kinh nghiệm quản lý hoàn thuế rời rạc thành tri thức dùng chung

Xây dựng thương hiệu, phát triển xuất khẩu và bảo vệ tài sản trí tuệ

Xây dựng thương hiệu, phát triển xuất khẩu và bảo vệ tài sản trí tuệ

Đọc thêm

Ngày 26/6: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới giảm mạnh

Ngày 26/6: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới giảm mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay (26/6) đảo chiều tăng nhẹ, trong khi giá bạc thế giới giảm mạnh lùi xuống còn 57,22 USD/ounce. Diễn biến này khiến giới đầu tư thận trọng khi nhiều chuyên gia nhận định thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.
Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (26/6) tiếp đà tăng thêm 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất

Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất

Giá heo hơi hôm nay (26/6) giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc, trong khi thị trường miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
Ngày 26/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 26/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (26/6) biến động trái chiều khi tăng trên sàn Osaka - Nhật Bản, trong khi sàn SHFE - Trung Quốc và SICOM - Singapore tiếp tục giảm. Thị trường hiện chịu áp lực điều chỉnh lớn do tác động lan tỏa từ đà suy yếu của giá dầu mỏ và tâm lý thận trọng trước các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.
Ngày 26/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Ngày 26/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (26/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.100 đồng/kg.
Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

(TBTCO) - Sau khi rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng hạ nhiệt, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển khỏi các tài sản phòng thủ, trong khi kỳ vọng nguồn cung thuận lợi gây sức ép lên nhóm nông sản và kim loại quý.
Nguồn cung nông sản dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trong nửa đầu năm 2026

Nguồn cung nông sản dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trong nửa đầu năm 2026

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, thị trường nông sản, thực phẩm trong nước duy trì ổn định nhờ nguồn cung dồi dào và công tác điều hành chủ động của các cơ quan quản lý. Trong khi xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng, áp lực từ giá phân bón, thức ăn chăn nuôi và những bất ổn địa chính trị toàn cầu đang đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp điều hành giá và hỗ trợ sản xuất trong những tháng cuối năm.
Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

Ngày 25/6: Giá bạc biến động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (25/6) biến động mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi, nhà đầu tư thận trọng trước các yếu tố rủi ro và ngưỡng giá quan trọng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

“Chìa khóa” hút vốn ngoại sau nâng hạng

“Chìa khóa” hút vốn ngoại sau nâng hạng

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm