Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 22 - 26/6: Đảo chiều bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng qua OMO, tỷ giá trung tâm tăng 7 tuần

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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21:37 | 26/06/2026
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 22 - 26/6 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đảo chiều bơm ròng 3.961,15 tỷ đồng qua kênh OMO sau ba tuần hút ròng mạnh, kéo lãi suất qua đêm về 3,2%/năm. Tỷ giá trung tâm tăng tuần thứ 7 liên tiếp, song chỉ tăng 0,3% từ đầu năm. Nhiều khả năng nhà điều hành để tỷ giá biến động hơn nửa cuối năm, để hỗ trợ thanh khoản và giảm lãi suất.
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Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên Nhập siêu kéo dài, tỷ giá USD/VND vẫn “đứng vững” nhưng lãi suất khó hạ nhiệt “Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

Bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng qua OMO sau ba tuần hút mạnh

Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, trong tuần qua từ ngày 22/6 đến ngày 26/6, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 30.961,15 tỷ đồng, ở kỳ hạn 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất giữ nguyên 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn lên tới 27.000 tỷ đồng, khiến lượng vốn bơm ròng qua thị trường mở (OMO) đạt khoảng 3.961,15 tỷ đồng.

Tính đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt khoảng 229.651,98 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Đồng thời, đảo chiều so với xu hướng hút ròng mạnh ba tuần liên tiếp đầu tháng gần 110.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng OMO theo hướng linh hoạt để bổ sung thanh khoản ngắn hạn cho hệ thống trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng lên đầu tuần.

Thị trường tiền tệ tuần 22 - 26/6: Đảo chiều bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng qua OMO, tỷ giá trung tâm tăng 7 tuần
Nguồn: Chứng khoán Yuanta.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 6,2%/năm trong phiên đầu tuần (ngày 22/6) trước khi giảm nhanh về 3,2%/năm vào ngày 25/6, thấp hơn 1,21 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dài phần lớn nhích tăng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng lên 7,75%/năm, tăng 2,45 điểm phần trăm; kỳ hạn 2 tuần lên 7,8%/năm, tăng 0,26 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tháng giảm xuống 7,8%/năm, giảm 0,37 điểm phần trăm; còn kỳ hạn 3 tháng tăng lên 8,10%/năm, tăng 0,27 điểm phần trăm.

Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn tập trung chủ yếu trong những phiên đầu tuần, khiến Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh phát hành OMO với quy mô lớn ngay ngày 22/6. Sau khi thanh khoản được cải thiện, lãi suất qua đêm nhanh chóng hạ nhiệt.

Trong khi đó, doanh số giao dịch qua đêm vẫn duy trì ổn định ở mức dưới 800 nghìn tỷ đồng, còn doanh số kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh lên khoảng 40 nghìn tỷ đồng và kỳ hạn 2 tuần vượt 50 nghìn tỷ đồng, phản ánh nhu cầu cân đối nguồn vốn có kỳ hạn của các ngân hàng gia tăng.

Chia sẻ tại sự kiện Data Talk | Market Insight vừa tổ chức, bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, nhìn lại bức tranh 6 tháng đầu năm, lãi suất tuy có tăng, nhưng vẫn ở mức nền kinh tế có thể chấp nhận được, trong khi tỷ giá đáng mừng là gần như đi ngang so với đầu năm. Đây có thể xem là kết quả tích cực trong công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Bà Trang cũng đánh giá cao sự linh hoạt của cơ quan điều hành trong việc ứng phó với các tín hiệu từ thị trường thông qua những công cụ chính sách mới, thậm chí chưa từng có tiền lệ như: nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap), bên cạnh kênh OMO truyền thống. Công cụ này giúp các ngân hàng bổ sung thanh khoản bằng đồng Việt Nam trong những thời điểm căng thẳng, qua đó góp phần hạ nhiệt lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Tỷ giá trung tâm tăng tuần thứ 7 liên tiếp, DXY duy trì trên 101 điểm

Cũng theo bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), một điểm tích cực từ đầu năm đến nay là mặt bằng tỷ giá tương đối ổn định. Thậm chí, trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng đã tiệm cận với mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, để đạt được sự ổn định này, Việt Nam phải chấp nhận mặt bằng lãi suất cao hơn so với những năm trước, đồng thời liên tục duy trì chênh lệch lãi suất giữa VND và USD ở mức đủ hấp dẫn nhằm giữ chân dòng vốn ngoại tệ.

giao dịch tại một chi nhánh của ngân hàng SHB ở Hà Nội ảnh Đức Thanh
Thị trường tiền tệ tuần 22 - 26/6: Đảo chiều bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng qua OMO, tỷ giá trung tâm tăng 7 tuần. Ảnh: Đức Thanh.

Có thể chấp nhận tỷ giá biến động lớn hơn nửa cuối năm, để hạ nhiệt lãi suất

“Với triển vọng biến động tỷ giá từ đầu năm đến nay, VND gần như chưa mất giá, rất có khả năng trong nửa cuối năm khi môi trường địa chính trị quốc tế ổn định trở lại, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ chấp nhận mức biến động nhiều hơn của tỷ giá, thay vào đó là hỗ trợ thanh khoản, để giúp hạ nhiệt lãi suất trong nền kinh tế”.

Bà Nguyễn Thị Phương Lam -

Giám đốc Phân tích VDSC.

Cùng chung quan điểm, bà Đỗ Minh Trang đánh giá, Ngân hàng Nhà nước vẫn thể hiện một quan điểm rất là nhất quán trong chiến lược phát triển chung, đó là sẽ ổn định tâm lý thị trường, cam kết hỗ trợ thanh khoản, thúc đẩy tăng trưởng nhưng tránh tăng trưởng nóng.

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 14 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.195 đồng, đánh dấu đà tăng liên tiếp 7 tuần.

Tuy nhiên, so với đầu năm, tỷ giá trung tâm mới tăng 74 đồng, tương ứng mức tăng 0,3%.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.084 - 26.454 VND/USD, giảm 6 đồng ở chiều mua vào và tăng 14 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD là 26.134 - 26.454 VND/USD, cùng tăng 14 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD lên 26.000 - 26.640 VND/USD, tăng 80 đồng ở chiều mua và 100 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 270 đồng của tuần trước, cho thấy áp lực trên thị trường tự do đã phần nào hạ nhiệt. Đáng chú ý, tỷ giá USD tự do đã giảm về cuối tuần khi giá vàng thế giới và trong nước lao dốc, trong đó giá vàng thế giới đánh mất mốc 4.000 USD/ounce, làm giảm nhu cầu nắm giữ USD để phục vụ hoạt động đầu cơ và giao dịch vàng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - lên 101,4 điểm và ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Các nhà phân tích của Commerzbank (Đức) cho rằng, thị trường vàng đang chịu áp lực suy yếu khi giá có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại. Theo Commerzbank, nguyên nhân chính là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố cũng chưa tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng lên trên 4% trong tháng 5, mức cao nhất trong 03 năm và phù hợp với dự báo. Điều này cho thấy áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất.

Commerzbank nhận định, nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì tăng trưởng vững chắc, thị trường sẽ còn giữ kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó, tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, nếu báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào tuần tới cho thấy tốc độ tạo việc làm chậm lại, lo ngại về lãi suất có thể giảm bớt, giúp đà giảm của giá vàng tạm thời ổn định.

Giá vàng đi xuống cũng làm giảm nhu cầu nắm giữ USD trên thị trường tự do để phục vụ hoạt động đầu cơ và giao dịch vàng, qua đó góp phần kéo tỷ giá USD tự do hạ nhiệt trong những phiên gần đây./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 26/06/2026 23:00

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Cập nhật: 26/06/2026 23:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80