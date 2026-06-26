Ngày 26/6: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h55 ngày 26/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.228.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.212.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.228.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.542.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.626.523 đồng/lượng (mua vào) và 59.413.185 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 26/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h50 ngày 26/6, giá bạc giao ngay ở mức 57,2280 USD/ounce, giảm 1,22% so với hôm qua.

Giá bạc tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh khi liên tục lùi về các vùng hỗ trợ quan trọng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện làn sóng bán ra mạnh hơn trong thời gian tới.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, xu hướng giảm của bạc vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ông cho rằng nếu đà đi xuống kéo dài, giá bạc hoàn toàn có thể tiếp tục lùi về những mốc thấp hơn.

“Vùng 58 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ then chốt. Nếu mốc này bị xuyên thủng, áp lực bán có thể gia tăng đáng kể, nhất là khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh trên thị trường tài chính quốc tế”, ông Lewis nhận định.

Giới phân tích cho rằng, thị trường bạc vẫn đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như biến động của đồng USD, kỳ vọng về chính sách tiền tệ và tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu.

Nếu đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng và các yếu tố hỗ trợ chưa xuất hiện, giá bạc có thể tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn.

Ngược lại, trong trường hợp đồng bạc xanh suy yếu hoặc xuất hiện các thông tin tích cực về kinh tế và nhu cầu công nghiệp đối với bạc được cải thiện, kim loại quý này có thể sớm lấy lại đà phục hồi.

Với diễn biến hiện nay, giá bạc hôm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng quốc tế. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng để có chiến lược giao dịch phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng bền vững./.