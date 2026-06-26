Hai thành viên hội đồng quản trị bị xử phạt do vi phạm quy định về kiêm nhiệm chức danh quản lý

|
GSPC -0.73
26/06 | -0.73
(7,357.49 -0.73 (-0.01%))
|
DJI +71.72
26/06 | +71.72
(51,920.62 +71.72 (+0.14%))
|
IXIC -118.03
26/06 | -118.03
(25,358.60 -118.03 (-0.46%))
|
NYA +117.17
26/06 | +117.17
(23,610.72 +117.17 (+0.50%))
|
XAX +29.68
26/06 | +29.68
(7,809.97 +29.68 (+0.38%))
|
BUK100P +7.57
26/06 | +7.57
(1,045.36 +7.57 (+0.73%))
|
RUT +21.23
26/06 | +21.23
(3,007.86 +21.23 (+0.71%))
|
VIX +0.26
26/06 | +0.26
(18.89 +0.26 (+1.40%))
|
FTSE +68.26
26/06 | +68.26
(10,529.89 +68.26 (+0.65%))
|
GDAXI +254.47
26/06 | +254.47
(24,994.83 +254.47 (+1.03%))
|
FCHI +46.12
26/06 | +46.12
(8,431.61 +46.12 (+0.55%))
|
STOXX50E +52.83
26/06 | +52.83
(6,267.53 +52.83 (+0.85%))
|
N100 +10.45
26/06 | +10.45
(1,909.48 +10.45 (+0.55%))
|
BFX +60.39
26/06 | +60.39
(5,732.05 +60.39 (+1.06%))
|
MOEX.ME -0.11
26/06 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -541.34
26/06 | -541.34
(22,535.57 -541.34 (-2.35%))
|
STI -57.49
26/06 | -57.49
(5,161.47 -57.49 (-1.10%))
|
AXJO -37.20
26/06 | -37.20
(8,711.50 -37.20 (-0.43%))
|
AORD -41.50
26/06 | -41.50
(8,910.10 -41.50 (-0.46%))
|
BSESN +109.25
26/06 | +109.25
(77,100.47 +109.25 (+0.14%))
|
JKSE -132.97
26/06 | -132.97
(5,866.07 -132.97 (-2.22%))
|
KLSE -2.60
26/06 | -2.60
(1,661.22 -2.60 (-0.16%))
|
NZ50 -14.70
26/06 | -14.70
(13,478.35 -14.70 (-0.11%))
|
KS11 -730.49
26/06 | -730.49
(8,199.81 -730.49 (-8.18%))
|
TWII -1,532.04
26/06 | -1,532.04
(44,723.22 -1,532.04 (-3.31%))
|
GSPTSE +114.12
26/06 | +114.12
(34,850.21 +114.12 (+0.33%))
|
BVSP +1,483.55
26/06 | +1,483.55
(171,990.20 +1,483.55 (+0.87%))
|
MXX +1,138.21
26/06 | +1,138.21
(67,416.22 +1,138.21 (+1.72%))
|
IPSA +31.17
26/06 | +31.17
(10,706.25 +31.17 (+0.29%))
|
MERV -14,422.75
26/06 | -14,422.75
(3,096,067.50 -14,422.75 (-0.46%))
|
TA125.TA -51.02
26/06 | -51.02
(4,023.06 -51.02 (-1.25%))
|
CASE30 -267.80
26/06 | -267.80
(51,443.10 -267.80 (-0.52%))
|
JN0U.JO +127.87
26/06 | +127.87
(6,694.38 +127.87 (+1.95%))
|
DX-Y.NYB +0.05
26/06 | +0.05
(101.48 +0.05 (+0.05%))
|
125904-USD-STRD +30.94
26/06 | +30.94
(2,775.37 +30.94 (+1.13%))
|
XDB +0.16
26/06 | +0.16
(131.88 +0.16 (+0.12%))
|
XDE +0.17
26/06 | +0.17
(113.74 +0.17 (+0.15%))
|
000001.SS -87.98
26/06 | -87.98
(4,032.30 -87.98 (-2.14%))
|
N225 -3,541.92
26/06 | -3,541.92
(68,824.42 -3,541.92 (-4.89%))
|
XDN +0.00
26/06 | +0.00
(61.81 +0.00 (+0.01%))
|
XDA +0.12
26/06 | +0.12
(69.13 +0.12 (+0.17%))