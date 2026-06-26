Chứng khoán

Hai thành viên hội đồng quản trị bị xử phạt do vi phạm quy định về kiêm nhiệm chức danh quản lý

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
10:05 | 26/06/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Duy Hiệp và ông Bùi Minh Tuấn do vi phạm quy định về số lượng chức danh quản lý được đảm nhiệm tại các doanh nghiệp.
aa

Cụ thể, theo quyết định xử phạt ông Lê Duy Hiệp (địa chỉ tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và ông Bùi Minh Tuấn (địa chỉ tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh) đều bị phạt 77,5 triệu đồng.

Hai thành viên hội đồng quản trị bị xử phạt do vi phạm quy định về kiêm nhiệm chức danh quản lý
Hai thành viên hội đồng quản trị bị xử phạt do vi phạm quy định về kiêm nhiệm chức danh quản lý. Ảnh: T.L

Hai cá nhân bị xử phạt do là thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng, đồng thời giữ chức thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại 5 công ty khác, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Trường hợp của ông Lê Duy Hiệp và ông Bùi Minh Tuấn là ví dụ cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng, không chỉ đối với hoạt động công bố thông tin hay giao dịch chứng khoán mà còn đối với các tiêu chuẩn về nhân sự quản trị theo quy định của pháp luật./.

Mai Tấn
Từ khóa:
quản trị công ty chức danh quản lý xử phạt vi phạm công bố thông tin giao dịch chứng khoán hội đồng quản trị thị trường chứng khoán

Bài liên quan

Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin

Chứng khoán ngày 25/6: VN-Index giảm gần 15 điểm, áp lực chốt lời gia tăng trước ngưỡng 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 25/6: VN-Index giảm gần 15 điểm, áp lực chốt lời gia tăng trước ngưỡng 1.900 điểm

Dành cho bạn

Ngày 26/6: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới giảm mạnh

Ngày 26/6: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Infographics: Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn gián hóa 797/962 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn gián hóa 797/962 thủ tục hành chính

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thực thi Nghị định 153: Gỡ điểm nghẽn địa bàn hải quan, nâng hiệu quả phòng, chống buôn lậu

Thực thi Nghị định 153: Gỡ điểm nghẽn địa bàn hải quan, nâng hiệu quả phòng, chống buôn lậu

Khám ngoại trú trái tuyến được thanh toán bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Khám ngoại trú trái tuyến được thanh toán bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Đọc thêm

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

(TBTCO) - SSI, VietinBank và Visa chính thức ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX, tích hợp hoạt động đầu tư và thanh toán trên cùng một nền tảng số, đồng thời là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được một công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại cùng phát triển theo mô hình thẻ quốc tế.
Cổ phiếu PAT được ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/6

Cổ phiếu PAT được ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/6

(TBTCO) - HNX đưa cổ phiếu PAT ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/6/2026 do doanh nghiệp đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo quy định.
Khối ngoại thận trọng, bán ròng mạnh cổ phiếu VHM, CTG, FPT và BSR

Khối ngoại thận trọng, bán ròng mạnh cổ phiếu VHM, CTG, FPT và BSR

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng 1.100 tỷ đồng trong phiên 25/6. Áp lực bán tập trung mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đứng đầu là VHM với giá trị bán ròng 180,8 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (160 tỷ đồng), FPT (137 tỷ đồng) và BSR (114 tỷ đồng).
Chứng khoán phái sinh ngày 25/6: Dòng tiền dè chừng, VN30-Index lùi bước trước ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 25/6: Dòng tiền dè chừng, VN30-Index lùi bước trước ngưỡng 2.000 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh quay trở lại trạng thái giao dịch thận trọng khi thanh khoản sụt giảm mạnh và các vị thế đầu cơ được thu hẹp. Dù hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất trở lại trạng thái chênh lệch dương khi giá hợp đồng tương lai giảm chậm hơn so với chỉ số cơ sở.
Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

(TBTCO) - Các quy định mới tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP góp phần nâng cao tiêu chuẩn phát hành, tăng tính minh bạch và củng cố kỷ luật thị trường, qua đó hỗ trợ cải thiện chất lượng tín dụng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.
Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho Công ty Chứng khoán An Bình (ABS – mã Ck: ABW), ghi nhận vốn điều lệ của công ty tăng từ hơn 1.000 tỷ đồng lên 3.011,5 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận một phiên tăng điểm tích cực của các hợp đồng tương lai VN30-Index, chung xu hướng với đà đi lên của chỉ số cơ sở. Chênh lệch âm vẫn được duy trì đi cùng sự thận trọng hơn về dòng tiền giao dịch.
Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

(TBTCO) - Khối ngoại duy trì giải ngân vào VIC và LPB trong phiên 24/6. Tuy nhiên, trạng thái chung vẫn là bán ròng nhẹ. VN-Index tăng gần 9 điểm lên sát 1.880 điểm, nhưng đà tăng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup và ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng tốc cải cách để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng tốc cải cách để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho các container chè xuất khẩu phải tái nhập tại Hải Phòng

Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho các container chè xuất khẩu phải tái nhập tại Hải Phòng

Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế

Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế

Hai thành viên hội đồng quản trị bị xử phạt do vi phạm quy định về kiêm nhiệm chức danh quản lý

Hai thành viên hội đồng quản trị bị xử phạt do vi phạm quy định về kiêm nhiệm chức danh quản lý

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -0.73
26/06 | -0.73 (7,357.49 -0.73 (-0.01%))
DJI +71.72
26/06 | +71.72 (51,920.62 +71.72 (+0.14%))
IXIC -118.03
26/06 | -118.03 (25,358.60 -118.03 (-0.46%))
NYA +117.17
26/06 | +117.17 (23,610.72 +117.17 (+0.50%))
XAX +29.68
26/06 | +29.68 (7,809.97 +29.68 (+0.38%))
BUK100P +7.57
26/06 | +7.57 (1,045.36 +7.57 (+0.73%))
RUT +21.23
26/06 | +21.23 (3,007.86 +21.23 (+0.71%))
VIX +0.26
26/06 | +0.26 (18.89 +0.26 (+1.40%))
FTSE +68.26
26/06 | +68.26 (10,529.89 +68.26 (+0.65%))
GDAXI +254.47
26/06 | +254.47 (24,994.83 +254.47 (+1.03%))
FCHI +46.12
26/06 | +46.12 (8,431.61 +46.12 (+0.55%))
STOXX50E +52.83
26/06 | +52.83 (6,267.53 +52.83 (+0.85%))
N100 +10.45
26/06 | +10.45 (1,909.48 +10.45 (+0.55%))
BFX +60.39
26/06 | +60.39 (5,732.05 +60.39 (+1.06%))
MOEX.ME -0.11
26/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -541.34
26/06 | -541.34 (22,535.57 -541.34 (-2.35%))
STI -57.49
26/06 | -57.49 (5,161.47 -57.49 (-1.10%))
AXJO -37.20
26/06 | -37.20 (8,711.50 -37.20 (-0.43%))
AORD -41.50
26/06 | -41.50 (8,910.10 -41.50 (-0.46%))
BSESN +109.25
26/06 | +109.25 (77,100.47 +109.25 (+0.14%))
JKSE -132.97
26/06 | -132.97 (5,866.07 -132.97 (-2.22%))
KLSE -2.60
26/06 | -2.60 (1,661.22 -2.60 (-0.16%))
NZ50 -14.70
26/06 | -14.70 (13,478.35 -14.70 (-0.11%))
KS11 -730.49
26/06 | -730.49 (8,199.81 -730.49 (-8.18%))
TWII -1,532.04
26/06 | -1,532.04 (44,723.22 -1,532.04 (-3.31%))
GSPTSE +114.12
26/06 | +114.12 (34,850.21 +114.12 (+0.33%))
BVSP +1,483.55
26/06 | +1,483.55 (171,990.20 +1,483.55 (+0.87%))
MXX +1,138.21
26/06 | +1,138.21 (67,416.22 +1,138.21 (+1.72%))
IPSA +31.17
26/06 | +31.17 (10,706.25 +31.17 (+0.29%))
MERV -14,422.75
26/06 | -14,422.75 (3,096,067.50 -14,422.75 (-0.46%))
TA125.TA -51.02
26/06 | -51.02 (4,023.06 -51.02 (-1.25%))
CASE30 -267.80
26/06 | -267.80 (51,443.10 -267.80 (-0.52%))
JN0U.JO +127.87
26/06 | +127.87 (6,694.38 +127.87 (+1.95%))
DX-Y.NYB +0.05
26/06 | +0.05 (101.48 +0.05 (+0.05%))
125904-USD-STRD +30.94
26/06 | +30.94 (2,775.37 +30.94 (+1.13%))
XDB +0.16
26/06 | +0.16 (131.88 +0.16 (+0.12%))
XDE +0.17
26/06 | +0.17 (113.74 +0.17 (+0.15%))
000001.SS -87.98
26/06 | -87.98 (4,032.30 -87.98 (-2.14%))
N225 -3,541.92
26/06 | -3,541.92 (68,824.42 -3,541.92 (-4.89%))
XDN +0.00
26/06 | +0.00 (61.81 +0.00 (+0.01%))
XDA +0.12
26/06 | +0.12 (69.13 +0.12 (+0.17%))