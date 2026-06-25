Chứng khoán phái sinh ngày 25/6: Dòng tiền dè chừng, VN30-Index lùi bước trước ngưỡng 2.000 điểm

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giảm 5,53 điểm (-0,28%) xuống 2.004,62 điểm nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Sau ba phiên tăng liên tiếp, áp lực điều chỉnh gia tăng khi dòng tiền tiếp tục phân hóa và nhóm cổ phiếu Vingroup quay trở lại gây sức ép lên chỉ số.

VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực lớn nhất tới VN30 khi lấy đi hơn 8 điểm của chỉ số. Tiếp theo là BSR, VPL và VHM. Ở chiều ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ TCB, STB, VJC, LPB và VPB nhưng chưa đủ để cân bằng áp lực giảm từ nhóm vốn hóa lớn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 2.006,4 điểm, giảm 0,13% so với phiên trước. Tuy nhiên, do mức giảm thấp hơn chỉ số cơ sở nên chênh lệch chuyển sang trạng thái dương 1,78 điểm. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn cũng giao dịch cao hơn chỉ số cơ sở từ 1,58-1,88 điểm, trong khi hợp đồng tương lai đáo hạn vào cuối năm vẫn duy trì mức chênh lệch âm 0,92 điểm.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm mạnh 37% so với phiên trước. Sau nhiều phiên giữ khối lượng giao dịch quanh 200.000 hợp đồng, khối lượng hợp đồng đáo hạn tháng 7/2026 dù vẫn là tâm điểm giao dịch với hơn 127.000 hợp đồng được chuyển nhượng. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G7000 giảm hơn 8%, cho thấy nhiều vị thế đầu cơ đã được tất toán trong phiên. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang giảm mạnh hoạt động đầu cơ và nghiêng về kịch bản VN30-Index sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Chiến lược phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở vẫn được ưu tiên khi VN30-Index tiến gần các vùng kháng cự quan trọng.