Thuế - Hải quan

Tháo điểm nghẽn kiểm tra chuyên ngành với ống nhựa nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
18:12 | 25/06/2026
(TBTCO) - Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ hồ sơ kỹ thuật và mục đích sử dụng thực tế để xử lý đối với các lô ống nhựa chuyên dụng dùng trong công nghiệp, tránh phát sinh thủ tục hợp quy không cần thiết, góp phần giảm ách tắc thông quan và hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
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Cụ thể, ngày 14/5/2026, Văn phòng Chính phủ có công văn số 4396/VPCP-CN thông tin nhiều người dân, doanh nghiệp kiến nghị gửi về Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phản ánh bất cập về thủ tục hợp quy hợp chuẩn đối với các ống nhựa nhập khẩu, dùng cho các hệ thống dẫn hóa chất, xử lý nước, nước siêu sạch... trong các nhà máy công nghiệp. Mặc dù các sản phẩm đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (như ASTM, JS, DIN), doanh nghiệp vẫn phải thực hiện kiểm định, xin cấp giấy chứng nhận tại địa phương gây ách tắc hàng hoá tại cảng, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Tháo điểm nghẽn kiểm tra chuyên ngành với ống nhựa nhập khẩu
Tháo điểm nghẽn kiểm tra chuyên ngành với ống nhựa nhập khẩu. Ảnh: TL minh hoạ

Để xử lý vướng mắc, Bộ Xây dựng đã có công văn số 7911/BXD-KHCNMTVLXD (ngày 28/5/2026) gửi Cục Hải quan, làm rõ phạm vi áp dụng quy định về vật liệu xây dựng đối với mặt hàng ống nhựa nhập khẩu.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD và Thông tư số 10/2024/TT-BXD chỉ điều chỉnh đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng cho công trình xây dựng.

Đáng chú ý, đối với các sản phẩm ống nhựa nhập khẩu chuyên dụng cho hệ thống dẫn hóa chất, xử lý nước, nước siêu sạch phục vụ dây chuyền công nghệ trong nhà máy công nghiệp, không sử dụng cho hệ thống cấp, thoát nước của công trình xây dựng và được xác định không phải là vật liệu xây dựng thì sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 10/2024/TT-BXD.

Trên cơ sở hướng dẫn này, Cục Hải quan ban hành công văn 17889/CHQ-GSQL (ngày 24/6/2026) gửi các Chi cục Hải quan về việc nhập khẩu mặt hàng ống nhựa không phải là vật liệu xây dựng.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, mục đích sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp kê khai cùng các quy định pháp luật liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm quản lý đúng quy định nhưng không tạo thêm rào cản cho hoạt động sản xuất.

Việc làm rõ phạm vi quản lý sẽ tháo gỡ điểm nghẽn trong kiểm tra chuyên ngành, giảm chi phí lưu kho, đẩy nhanh tiến độ thông quan và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp cần lưu ý, không phải mọi loại ống nhựa nhập khẩu đều thuộc diện vật liệu xây dựng. Căn cứ quan trọng là hồ sơ kỹ thuật và mục đích sử dụng thực tế. Chỉ các sản phẩm thuộc phạm vi vật liệu xây dựng mới phải thực hiện hợp quy theo Thông tư số 10/2024/TT-BXD. Doanh nghiệp cần kê khai rõ mục đích sử dụng để thuận lợi trong quá trình thông quan.
Song Linh
Từ khóa:
Điểm nghẽn kiểm tra Ống nhựa nhập khẩu Hồ sơ kỹ thuật Hợp quy không cần

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