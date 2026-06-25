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Người dân sẽ xem công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

19:17 | 25/06/2026
(TBTCO) - Ngày 29/6, Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội. Không gian triển lãm được xây dựng theo hướng hiện đại, trực quan, giúp người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ các định hướng phát triển quan trọng của thành phố trong tương lai.
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Chiều ngày 25/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội chủ trì họp báo cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Khẩn trương hoàn thiện không gian triển lãm quy hoạch

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiến Thiết Chánh Văn phòng, UBDN TP. Hà Nội cho biết, sáng 29/6/2026, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu tham dự, trong đó có có 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện là không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được tổ chức tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội.

Theo UBND TP. Hà Nội, để tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho các định hướng thu hút đầu tư nêu trên, ngày 13/5/2026, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm - quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ và sự thống nhất của Thành ủy, HĐND thành phố.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065; lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026 - 2035, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045; tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Hà Nội sẽ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Kiến tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô
Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Nam Khánh

Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân - vệ tinh”; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153 km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc; kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công nghệ số tái hiện tầm nhìn phát triển Thủ đô

Thông tin thêm về nội dung này, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, Hà Nội sẽ giới thiệu khu vực trưng bày quy hoạch với hệ thống sa bàn hiện đại kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping. Đây là lần đầu tiên quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được trực quan hóa bằng các công nghệ trình diễn hiện đại, giúp người xem dễ dàng hình dung về cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội trong tương lai.

Việc công bố đồng thời tại hội nghị và không gian triển lãm giúp thông tin về đồ án quy hoạch được lan tỏa rộng rãi, kịp thời đến các tầng lớp nhân dân và các nhà đầu tư.

Hà Nội sẽ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Kiến tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô
Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, theo phương án thiết kế, tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội sẽ bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể có đường kính 7m, tích hợp đầy đủ các nội dung mới nhất của đồ án quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đây sẽ là điểm nhấn trung tâm, giúp người xem có cái nhìn tổng thể về định hướng phát triển không gian của Thủ đô.

Tại tầng 4 với diện tích khoảng 1.200m², thành phố xây dựng không gian triển lãm chuyên đề, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu mapping 3D. Thông qua các hiệu ứng hình ảnh và dữ liệu số, các định hướng phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, các cực tăng trưởng mới và hệ thống không gian chức năng của Hà Nội sẽ được thể hiện sinh động, trực quan.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu hệ thống pano khổ lớn về quá trình hình thành và phát triển quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ, gắn với lịch sử mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô. Các bản đồ quy hoạch phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất đô thị và các khu chức năng cũng được trưng bày để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân và doanh nghiệp.

Không gian triển lãm còn giới thiệu bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu trên địa bàn thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D về quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, việc tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô. Từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, Hà Nội hướng tới xây dựng một tầm nhìn dài hạn dựa trên các cơ chế, chính sách mới được Trung ương trao quyền và những động lực tăng trưởng mới.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạc - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên cũng cho biết, việc công bố quy hoạch thể hiện sự công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động này đảm bảo việc minh bạch hóa thông tin định hướng để các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và tập thể người dân nắm bắt được các bản vẽ, chính sách nội dung định hướng cơ bản của đồ án tầm nhìn 100 năm.

Để bảo đảm tiến độ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai phương án trưng bày và tổ chức thực hiện. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chịu trách nhiệm về dữ liệu, nội dung quy hoạch và phối hợp thu thập hồ sơ, mô hình, tư liệu phục vụ triển lãm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố làm chủ đầu tư dự án cải tạo không gian Bảo tàng Hà Nội, trong khi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát nội dung chuyên môn. Bảo tàng Hà Nội phối hợp nâng cấp hạ tầng, tiếp nhận và quản lý hệ thống công nghệ, sa bàn trình chiếu cùng toàn bộ tư liệu triển lãm sau khi hoàn thành.
Nam Khánh
Từ khóa:
quy hoạch tổng thể thủ đô họp báo

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