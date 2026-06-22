Theo đó, Quỹ thưởng của Thủ đô (HANOI CAPITAL REWARD FUND) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ được thành lập nhằm kịp thời tôn vinh, động viên, khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Sở Nội vụ Hà Nội được giao là cơ quan quản lý Quỹ và cũng là nơi đặt trụ sở của quỹ. Nguồn tài chính của quỹ được hình thành từ phần ngân sách trích từ nguồn tăng thu thuế, phí hằng năm so với dự toán ngân sách Thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác do HĐND thành phố quyết định.

Quỹ có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính để chi thưởng cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Cơ cấu tổ chức gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán và bộ phận chuyên môn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giám đốc quỹ là một Phó Giám đốc Sở Nội vụ do UBND thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Hà Nội thành lập Quỹ thưởng của Thủ đô để tôn vinh các đóng góp xuất sắc. Ảnh minh họa

Cùng với việc thành lập quỹ, Hà Nội cũng ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ gồm 3 chương, 13 điều. Quy chế quy định việc quản lý, sử dụng Quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng và chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Quỹ không được sử dụng để chi cho hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý hoặc các khoản chi không liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của quỹ.

Theo quy chế, việc xét thưởng sẽ căn cứ vào kết quả, sản phẩm, tác động thực tế, tính bền vững và khả năng lan tỏa của các đóng góp đối với Thủ đô. Thành phố ưu tiên khen thưởng những thành tích mang tính đột phá, góp phần giải quyết các vấn đề lớn, cấp bách và lâu dài của Hà Nội trên các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, công nghiệp văn hóa, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo tồn di sản và hội nhập quốc tế.

Quy chế cũng quy định một thành tích nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách thưởng thì chỉ được nhận một mức thưởng cao nhất từ Quỹ thưởng của Thủ đô; không thưởng trùng đối với các thành tích đã được sử dụng để hưởng chính sách khen thưởng khác của thành phố hoặc trung ương. Mỗi thành tích chỉ được xét thưởng một lần.

Bên cạnh đó, Hà Nội không xem xét thưởng đối với các thành tích chưa được kiểm chứng, đang có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ; các trường hợp có hành vi gian dối trong kê khai, đề xuất, thẩm định hồ sơ. Những tập thể, cá nhân đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được kết luận cũng chưa được xem xét khen thưởng.

Theo UBND TP Hà Nội, việc trích lập, bổ sung nguồn cho quỹ sẽ được thực hiện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách Thành phố sau khi bảo đảm các nhiệm vụ chi và nghĩa vụ tài chính theo quy định. Số dư quỹ chưa sử dụng hết vào cuối năm sẽ được chuyển sang năm sau để tiếp tục phục vụ công tác khen thưởng.