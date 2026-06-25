Đầu tư

Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao

18:42 | 25/06/2026
(TBTCO) - Ngày 29/6, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Thành phố kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao, đồng thời giới thiệu các cơ chế đặc thù, không gian phát triển và danh mục dự án trọng điểm tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
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Chiều ngày 25/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội chủ trì họp báo cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư

Tại cuộc họp báo, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, ngày 29/6/2026, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Hội nghị là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật, công bố tầm nhìn quy hoạch dài hạn và giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mới được Trung ương trao quyền; qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng phát triển và lời mời gọi hợp tác, đồng hành tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao
Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu trả lời tại cuộc họp báo.

Hội nghị có khoảng 1000 đến 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có khoảng 580 đến 780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm: Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, Thành phố sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; tham luận của lãnh đạo Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo...; đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn Thành phố và trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của Thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày, giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Chuyển từ thu hút vốn sang thu hút giá trị

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về điểm mới trong chính sách thu hút đầu tư của TP. Hà Nội so với năm trước cũng như kỳ vọng thu hút vốn đầu tư, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, điểm mới lớn nhất trong chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị; từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư, mà mong muốn đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong 50-100 năm tới.

Thành phố kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ thu hút sự quan tâm và cam kết đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong và ngoài nước đối với các dự án trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên và các không gian phát triển chiến lược của Thủ đô.

Trên cơ sở danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và các chương trình hợp tác dự kiến được trao tại hội nghị, Hà Nội kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, nghiên cứu đầu tư và mở rộng đầu tư trong giai đoạn tới. Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa đối với nền kinh tế Thủ đô.

Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyên Phương

Ông Hiếu cho rằng, điều quan trọng hơn quy mô vốn đăng ký là chất lượng dòng vốn đầu tư. Hà Nội kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ tiếp cận và thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các định chế tài chính quốc tế và các doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

“Trong ba ngày qua, TP. Hà Nội đã tập trung triển khai ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác trong và ngoài nước. Trong đó, có 8 MOU do lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp ký kết và gần 40 MOU được các sở, ngành thực hiện tại trụ sở làm việc. Hiện nay, các MOU đang tiếp tục được hoàn thiện và ký kết. Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, thành phố sẽ công bố những nội dung hợp tác trọng tâm”- ông Hiếu nói.

Ngay sau hội nghị, để bảo đảm các cam kết sớm đi vào thực tiễn, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, cụ thể đối với từng MOU, phấn đấu nhanh chóng chuyển hóa các cam kết hợp tác thành những dự án, sản phẩm và kết quả thiết thực, phục vụ sự phát triển của Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 dự án tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, khu công nghiệp, nhà ở xã hội, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ và đầu tư nước ngoài.
Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội công bố quy hoạch

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