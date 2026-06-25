Doanh nghiệp

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
18:20 | 25/06/2026
(TBTCO) - Sáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hợp tác Việt Nam - Lào nhằm chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước dự kiến diễn ra trong những tháng cuối năm 2026. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan cùng đại diện các doanh nghiệp đang triển khai các dự án hợp tác tại Lào.
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Đại diện Vinachem, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú đã báo cáo tình hình triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) - dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa Việt Nam và Lào, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu chủ động hơn nguồn nguyên liệu kali phục vụ sản xuất phân bón trong nước.

Theo báo cáo, sau khi được Chính phủ Lào cấp giấy phép xây dựng, Vinachem đã hoàn thành vận chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị phục vụ công nghệ khai thác hòa tan tới công trường, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn thi công khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, các thủ tục kỹ thuật và pháp lý tiếp tục được triển khai với tiến độ khẩn trương, bám sát kế hoạch đã đề ra.

Một trong những dấu mốc quan trọng là ngày 3/11/2025, Vinachem đã gửi Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) tới các cơ quan chức năng của Lào để tổ chức thẩm định theo quy định. Tiếp đó, đến ngày 8/5/2026, báo cáo thẩm tra đã hoàn thành. Hiện các bên đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan chuyên môn, dự kiến hoàn thiện và được các cơ quan chức năng của Lào thông qua trong tháng 7/2026. Chuỗi công việc được triển khai liên tục cho thấy quá trình chuẩn bị đầu tư đang được theo dõi và điều hành sát tiến độ.

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hợp tác Việt Nam - Lào. Ảnh: Vinachem

Bên cạnh đó, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) được hoàn thành và nộp các cơ quan chức năng của Lào ngày 21/5/2026. Vinachem đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, sớm được Cục Môi trường Lào thông qua, dự kiến cũng trong tháng 7/2026. Song song với đó, Tập đoàn cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn triển khai như xây dựng phương án hợp tác đầu tư, làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn, chuẩn bị thiết kế FEED, hồ sơ EPC và cơ sở vật chất tại công trường.

Không chỉ tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư, trong thời gian qua Vinachem cũng trực tiếp tham gia và cử nhiều đoàn công tác sang làm việc với lãnh đạo Chính phủ Lào, các bộ, ngành, Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam và chính quyền tỉnh Khăm Muộn nhằm kịp thời báo cáo tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy các thủ tục theo quy định. Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại thị trường Lào thông qua việc giới thiệu các nhóm sản phẩm chủ lực như phân bón, săm lốp, pin - ắc quy, bột giặt và chất tẩy rửa, góp phần mở rộng sự hiện diện của sản phẩm Vinachem tại nước bạn.

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD và công suất thiết kế 500.000 tấn Kali/năm, Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Khăm Muộn là một trong những dự án hợp tác đầu tư có quy mô lớn giữa Việt Nam và Lào. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên kali của Lào mà còn tạo thêm nguồn cung nguyên liệu chiến lược cho ngành sản xuất phân bón Việt Nam, hướng tới nâng cao tính tự chủ và bảo đảm an ninh nguyên liệu trong dài hạn.

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào
Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dự họp và báo cáo tình hình triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali. Ảnh: Vinachem

Song hành với tiến độ triển khai Dự án Kali, Vinachem tiếp tục mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại tại Lào. Theo chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia do Bộ Công Thương triển khai, trong tháng 7/2026, Tập đoàn sẽ tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026 (VIETLAOEXPO 2026) tại Viêng Chăn, qua đó quảng bá các sản phẩm thế mạnh, kết nối đối tác và mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Những kết quả được báo cáo tại cuộc họp phản ánh quá trình triển khai Dự án Kali Khăm Muộn đang được thực hiện đồng bộ trên cả ba phương diện: hoàn thiện các điều kiện chuẩn bị đầu tư, củng cố phương án hợp tác triển khai và mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Lào. Đây không chỉ là cơ sở để dự án sớm chuyển sang giai đoạn đầu tư xây dựng mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về tăng cường kết nối kinh tế, thúc đẩy đầu tư và phát triển thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung nguyên liệu kali phục vụ sản xuất phân bón trong nước, nâng cao tính tự chủ của ngành hóa chất, đồng thời tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào./.

Mai Tấn
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