Vinachem mở rộng hợp tác với Pháp, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Đầu tư vào con người khởi nguồn của đổi mới và phát triển

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hóa chất thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, số hóa và phát triển bền vững, việc tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp cận tri thức quản trị hiện đại và công nghệ tiên tiến trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp công nghiệp. Với định hướng đó, chuyến công tác của Đoàn công tác Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do đồng chí Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn tại Cộng hòa Pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Điểm nhấn xuyên suốt của chuyến công tác là chương trình đào tạo “Lãnh đạo và đổi mới trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh” dành cho đội ngũ lãnh đạo Vinachem, được tổ chức với sự phối hợp giữa Học viện Hành chính và Quản trị công và Trường Quản trị Normandie (EM Normandie Business School).

Đây không chỉ là một khóa đào tạo chuyên môn mà còn là bước đi cụ thể trong chiến lược chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình tập trung vào những nội dung cốt lõi của quản trị doanh nghiệp hiện đại như lãnh đạo trong bối cảnh biến động toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững và quản trị chiến lược.

Ngày 9/7/2026, tại thành phố cảng Le Havre (Cộng hoà Pháp), Đoàn công tác của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tham dự Lễ bế giảng Chương trình đào tạo “Lãnh đạo và đổi mới trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh”.

Trong khuôn khổ chương trình, Vinachem đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Hành chính và Quản trị công và Trường Quản trị Normandie, mở ra khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026–2030 về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn quản trị, trao đổi chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú khẳng định, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những kiến thức được tiếp thu, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo và khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới của quá trình hội nhập.

“Để phát triển bền vững và hội nhập thành công, doanh nghiệp không chỉ cần đầu tư vào công nghệ hay nguồn lực tài chính, mà trước hết phải đầu tư vào con người, vào năng lực lãnh đạo và một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và đổi mới sáng tạo.”

Thông điệp ấy cũng chính là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Vinachem, lấy con người làm trung tâm của mọi quá trình đổi mới. Theo Tổng Giám đốc, giá trị thực sự của khóa học không nằm ở những chứng chỉ được trao mà ở việc mỗi học viên sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, góp phần xây dựng văn hóa học tập, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

Khép lại chương trình, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh: “Đối với Vinachem, hôm nay không phải là điểm kết thúc của một khóa học, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới - hành trình chuyển hóa tri thức thành hành động, chuyển đổi tư duy thành năng lực quản trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Tập đoàn và ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.”

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác Vinachem đã đến dâng hoa tưởng niệm tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc tại thành phố Le Havre trong những năm đầu trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước. Giữa hành trình học tập, hội nhập và tiếp cận những thành tựu mới của thế giới, hoạt động tri ân tại Le Havre mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi thành viên trong Đoàn luôn gìn giữ bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống cách mạng, kết hợp hài hòa giữa tiếp thu tinh hoa nhân loại với khát vọng cống hiến cho sự phát triển của Tập đoàn và của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc tại Le Havre (Pháp).

Kết nối hệ sinh thái hóa chất Pháp, đẩy mạnh chuyển đổi xanh

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến công tác là việc Vinachem mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức có vai trò dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp hóa chất của Pháp.

Tại các buổi làm việc với Hiệp hội Hóa chất vùng Normandie (France Chimie Normandie) và Hiệp hội Hóa Mỹ phẩm Pháp (Cosmetic Valley), Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú đã giới thiệu định hướng phát triển của Vinachem theo mô hình tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn.

Hai bên trao đổi nhiều nội dung về nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối chuỗi cung ứng và xúc tiến đầu tư. Những lĩnh vực như hóa sinh, tái chế hóa học, điện phân, công nghệ pin, tận dụng CO₂, chuyển đổi số và hóa mỹ phẩm được xác định là các hướng hợp tác nhiều tiềm năng.

Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) làm việc với Hiệp hội Hoá chất vùng Normandie và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với France Chimie Normandie

Đặc biệt, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với France Chimie Normandie và Ý định thư hợp tác với Cosmetic Valley đã tạo nền tảng để hai bên từng bước triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hóa chất Việt Nam.

Bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các hiệp hội ngành nghề, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn TotalEnergies nhằm trao đổi về xu hướng chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp bền vững.

Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển hydro xanh, amoniac xanh, quản lý năng lượng, giảm phát thải carbon và ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành các tổ hợp công nghiệp.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú khẳng định, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp công nghiệp nếu muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Vinachem mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với TotalEnergies để nghiên cứu các cơ hội hợp tác cụ thể, phù hợp với chiến lược phát triển xanh và mục tiêu giảm phát thải của Tập đoàn trong những năm tới.

Một nội dung quan trọng khác của chuyến công tác là buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú đã chia sẻ định hướng phát triển của Vinachem trong giai đoạn mới với trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời giới thiệu các định hướng phát triển sản phẩm mới như pin lưu trữ năng lượng (BESS), hóa dược, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm hóa chất có giá trị gia tăng cao.

Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp.

Lãnh đạo Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Pháp đánh giá cao định hướng phát triển của Vinachem, đồng thời chia sẻ nhiều thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định REACH, ESG và các yêu cầu của thị trường châu Âu, qua đó hỗ trợ Tập đoàn xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường phù hợp với xu thế hội nhập.

Đại sứ quán cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Vinachem trong việc kết nối với các viện nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tác tại Pháp, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác đầu tư và nâng cao vị thế tại thị trường châu Âu.

Chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, từ việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu của Pháp, đến việc tăng cường kết nối với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và phát triển thị trường./.