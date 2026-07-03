Vinachem thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Hướng tới xây dựng ngành công nghiệp vật liệu hiện đại

Ngày 2/7, Vinachem phối hợp với Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp vật liệu ngành hóa chất Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp vật liệu theo Thông báo số 66-TB/VPTW ngày 25/5/2026, góp phần nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển ngành công nghiệp vật liệu trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, phát triển công nghiệp vật liệu không chỉ là yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, mà còn gắn với mục tiêu bảo đảm độc lập, tự chủ và tự cường của nền công nghiệp quốc gia.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại Hội thảo.

Theo ông Nguyễn Hữu Tú, ngành hóa chất cần tiếp tục phát huy vai trò là ngành công nghiệp nền tảng, từng bước làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm vật liệu có hàm lượng khoa học cao, nâng cao năng lực tự chủ về nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào bên ngoài và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

Tại hội thảo, Ban Kỹ thuật Vinachem đã trình bày định hướng phát triển công nghiệp vật liệu của Tập đoàn với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn dắt ngành hóa chất, làm chủ công nghệ và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Trong đó, Vinachem xác định nhiều lĩnh vực ưu tiên như hóa chất điện tử, vật liệu bán dẫn, pin và hệ thống lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, khai thác và chế biến sâu đất hiếm, hóa dược... Đồng thời, Tập đoàn định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Nội dung được nhiều chuyên gia quan tâm tại hội thảo là xu hướng dịch chuyển của ngành công nghiệp vật liệu trên thế giới và cơ hội đối với Việt Nam. GS.TS. Vũ Thị Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cho rằng, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay đang chuyển mạnh sang các vật liệu chiến lược như bán dẫn, pin, đất hiếm, vật liệu nano và hóa chất siêu tinh khiết. Đây là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đóng vai trò quyết định trong các ngành công nghệ tương lai.

Đáng chú ý, GS.TS. Vũ Thị Thu Hà đặt vấn đề: “Ai sẽ là tổng công trình sư của ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam?”. Theo bà, ngành hóa chất không chỉ cần nguồn lực hay công nghệ, mà còn cần một chủ thể đủ năng lực dẫn dắt, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh.

Ở góc độ đào tạo và nghiên cứu, PGS.TS. La Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, công nghiệp hóa chất chính là nền tảng để phát triển công nghiệp vật liệu, bởi hầu hết các ngành công nghệ cao đều bắt đầu từ hóa chất, vật liệu và công nghệ chế biến sâu.

Theo ông, phát triển công nghiệp vật liệu sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, đồng thời góp phần cải thiện sức cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Trần Hùng - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự cho rằng, cần quan tâm phát triển tính lưỡng dụng của ngành hóa chất, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh. Ông cũng kiến nghị Nhà nước có cơ chế đặt hàng các chương trình nghiên cứu trọng điểm, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), hình thành các công nghệ và sản phẩm hóa chất có hàm lượng khoa học, công nghệ cao.

PGS.TS. Nguyễn Trần Hùng - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề xuất hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp vật liệu; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển chuỗi giá trị từ khai thác tài nguyên đến chế biến sâu; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Hoàn thiện chiến lược phát triển ngành hóa chất

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Vũ Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá cao việc Vinachem chủ động tổ chức diễn đàn chuyên sâu ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương về phát triển công nghiệp vật liệu.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam, cần nghiên cứu xây dựng một văn bản mang tính định hướng chiến lược, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển các doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt ngành, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành những tập đoàn công nghiệp vật liệu quy mô lớn có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Vũ Mạnh Hùng cho biết, trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Vụ Kinh tế ngành sẽ tham mưu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu và Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất quốc gia, tạo cơ sở cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển các ngành công nghiệp nền tảng và công nghệ chiến lược.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú khẳng định, những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để Vinachem tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển công nghiệp vật liệu, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách phát triển ngành.

Theo ông Nguyễn Hữu Tú, Vinachem xác định phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp hóa chất không chỉ là yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, mà còn là nhiệm vụ gắn với việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Với vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành hóa chất, Vinachem sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm vật liệu chiến lược, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.