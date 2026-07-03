Chương trình do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và Công ty cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức.

Lần đầu tiên, Nhà Bát Giác - biểu tượng quen thuộc bên hồ Gươm - trở thành không gian trình diễn của một chương trình giao hưởng quy mô quốc tế. Sự kiện hứa hẹn mang nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng trong không gian mở, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo như một điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Chương trình diễn ra từ 18h30 - 20h30 ngày 4/7 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mở cửa phục vụ đông đảo người dân và du khách.

Đêm nhạc quy tụ dàn nhạc Crescendo Festival Orchestra cùng nhiều nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và tài năng trẻ đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia.

Khán giả sẽ có dịp thưởng thức phần trình diễn của nghệ sĩ piano huyền thoại Nhật Bản Rintaro Akamatsu, nhạc trưởng Daniel Park, nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, TS. Nguyễn Trinh Hương, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, NSƯT Dương Minh Chính, ca sĩ Khánh Linh cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Áo, Trung Quốc và Brunei.

Hà Nội sẽ có đêm giao hưởng ngoài trời hiếm có bên hồ Gươm tối 4/7. Ảnh minh họa

Chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, mở đầu với tác phẩm “Summer” trong bộ “The Four Seasons” của Antonio Vivaldi, tiếp nối bằng những giai điệu đậm bản sắc Việt Nam như “Một vòng Việt Nam”, “Trống cơm”, “Qua cầu gió bay”, “Bèo dạt mây trôi”, đan xen cùng các tác phẩm kinh điển thế giới như “The Nightingale” và trích đoạn opera “Largo al factotum” của Gioachino Rossini.

Điểm nhấn của đêm diễn là phần thể hiện “Bài ca hy vọng” của ca sĩ Khánh Linh và tác phẩm “Người Hà Nội” được biểu diễn bởi các nghệ sĩ quốc tế cùng dàn nhạc giao hưởng, như một lời tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và con người Thủ đô.

Khép lại chương trình là ca khúc nổi tiếng “We Are the World”, với sự tham gia của toàn bộ dàn nhạc, hợp xướng thiếu nhi, các nghệ sĩ quốc tế và tài năng trẻ Crescendo 2026, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và kết nối giữa các dân tộc.

Với quy mô quốc tế, dàn nghệ sĩ chất lượng và không gian biểu diễn độc đáo ngay bên hồ Gươm, “Crescendo - Giao hưởng kết nối” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện nghệ thuật nổi bật của Hà Nội trong mùa hè năm nay./.