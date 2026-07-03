Thuế - Hải quan

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Hà Phương

Hà Phương

06:45 | 03/07/2026
(TBTCO) - Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân... Đây là những quy định nổi bật tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
aa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo Nghị định, các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (BĐS).

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

chung cư cao cấp tại Hà Nội thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư và tiêu dùng ảnh Đức Thanh
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân. Ảnh: Đức Thanh

4. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối.

5. Thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép.

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

11. Thu nhập từ học bổng.

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác.

13. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam.

16. Thu nhập từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

17. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ các bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh, chuyển nhượng trái phiếu xanh.

18. Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

19. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

20. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

21. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

22. Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản?

Nghị định quy định: Miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu (kể cả khi chồng chết); cha vợ, mẹ vợ với con rể (kể cả khi vợ chết); ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Trường hợp BĐS (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh BĐS) khi vợ/chồng ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết, thì thu nhập từ việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

Miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Quy định miễn thuế này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế phải đáp ứng các điều kiện sau:

Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp cá nhân có thêm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại thời điểm chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng này không được xác định là nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất của cá nhân.

Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng (bao gồm cả vợ/chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở) thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế.

Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, quyền sử dụng đất ở. Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Nghị định số 253/2026/NĐ-CP nêu rõ, nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự kê khai và chịu trách nhiệm. Trường hợp phát hiện kê khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.
Hà Phương
Từ khóa:
miễn thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản Nghị định số 253/2026/NĐ-CP thuế thu nhập cá nhân

Bài liên quan

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Dành cho bạn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 3/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 3/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 3/7: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu lao dốc không phanh

Ngày 3/7: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Đọc thêm

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

(TBTCO) - Rạng sáng ngày 2/7/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh.
Đã có thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế

Đã có thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2026/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế.
Làm sạch mã số thuế: Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Làm sạch mã số thuế: Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Cục Thuế vừa có thư ngỏ đề nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh... hưởng ứng Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.
Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

(TBTCO) - Không còn đơn thuần là nghĩa vụ với ngân sách, dữ liệu thuế đang dần trở thành "thước đo" về mức độ tuân thủ và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, kịp thời không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.
Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh việc đưa ra quy định cho 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân còn quy định cụ thể 10 khoản thu nhập chịu thuế.
Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, ông Âu Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại diện cấp cao Tập đoàn FedEx do bà Bianca Wang - Phó Chủ tịch khu vực làm Trưởng đoàn nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hải quan số và quản lý thương mại điện tử.
Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với thông điệp thúc đẩy chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và tăng cường hợp tác thực thi tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO).
Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Việc tiếp tục cho gia hạn thời hạn nộp thuế như một “khoản vay không lãi suất” giúp doanh nghiệp có thêm dòng vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh mà không phải chịu áp lực về chi phí lãi vay từ các khoản vay ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vinachem thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Vinachem thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Khánh Hòa dồn lực giải ngân hơn 9.187 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nửa cuối năm 2026

Khánh Hòa dồn lực giải ngân hơn 9.187 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nửa cuối năm 2026

Infographics: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1.565,4 nghìn tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1.565,4 nghìn tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng