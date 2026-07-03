Thị trường

Ngày 3/7: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu lao dốc không phanh

06:42 | 03/07/2026
Giá cà phê hôm nay (3/7) tiếp tục tăng mạnh từ 1.500 - 1.600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 91.600 - 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm mạnh 2.000 - 4.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá về còn 133.000 - 137.000 đồng/kg.
aa
Ngày 3/7: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu lao dốc không phanh
Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê lên mức cao nhất từ cuối tháng 3 đến nay

Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên sáng nay tiếp tục tăng mạnh từ 1.500 - 1.600 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên 91.600 - 92.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê tăng thêm 1.500 đồng/kg, lên mức 92.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk cùng ghi nhận mức tăng 1.600 đồng/kg, hiện cũng được thu mua ở mức 92.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 1.600 đồng/kg, lên 91.600 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất trong khu vực.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 2,94% (113 USD/tấn) so với phiên trước, lên 3.958 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,09% (113 USD/tấn), đạt 3.771 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 3,16% (114 USD/tấn), lên mức 3.726 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica cũng tăng mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 4,21% (13,1 US cent/pound), lên 324,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,54% (13,45 US cent/pound), đạt 309,9 US cent/pound, còn hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 4,52% (12,75 US cent/pound), lên 294,85 US cent/pound.

Giá tiêu giảm mạnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg

giatieu.webp
Giá tiêu trong nước giảm mạnh. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá tiêu trong nước sáng nay đồng loạt giảm mạnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 133.000 - 137.000 đồng/kg. Đây cũng là vùng giá thấp nhất được ghi nhận trong hơn ba tháng qua, kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Đồng Nai là địa phương có mức điều chỉnh mạnh nhất khi giảm 4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 133.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cũng giảm 4.000 đồng/kg, xuống còn 135.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh (khu vực trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng giảm 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 134.000 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk giảm nhẹ hơn, mất 2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 137.000 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá cao nhất trên thị trường.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia vẫn được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng nhẹ thêm 1 USD/tấn, lên 9.253 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ nguyên ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 2/7: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/7: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 30/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giữ vững mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 30/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giữ vững mốc 139.000 đồng/kg

Dành cho bạn

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 3/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 3/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 3/7: Giá heo hơi giao dịch ở mức 60.000 - 66.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Đọc thêm

Lượng hóa các-bon rừng để biến "tài nguyên xanh" thành nguồn thu bền vững

Lượng hóa các-bon rừng để biến "tài nguyên xanh" thành nguồn thu bền vững

(TBTCO) - Nghị định số 180/2026/NĐ-CP quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng có hiệu lực từ ngày 15/7 được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tạo nguồn thu mới từ tài nguyên rừng. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến giao dịch tín chỉ các-bon, các địa phương cần hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất là lượng hóa chính xác giá trị các-bon của từng khu rừng trên địa bàn.
Việt Nam thu về gần 35,9 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong nửa đầu năm 2026

Việt Nam thu về gần 35,9 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong nửa đầu năm 2026

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

Giá bạc hôm nay (2/7) giữ xu hướng phục hồi tăng ở cả thị trường thế giới và trong nước. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng hơn 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và gần 2,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,26% so với hôm qua.
Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay (2/7) tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng khi cả ba miền đều xuất hiện các địa phương điều chỉnh hạ giá, trong đó nhiều địa phương miền Nam đã lùi về mốc 60.000 đồng/kg.
Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Sau nhiều tháng tăng giá, thị trường gas trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá bán lẻ tháng 7/2026 được điều chỉnh giảm, chấm dứt đợt tăng kéo dài do ảnh hưởng từ biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Ngày 2/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 2/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su hôm nay (2/7) diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á khi đồng loạt tăng mạnh tại Nhật Bản và Trung Quốc, với kỳ vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong nửa cuối năm. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì ổn định ở mức 452 đồng/độ TSC/kg.
Ngày 2/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ mức ổn định

Ngày 2/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ mức ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (2/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg…
Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 3159/UBND-KT ngày 30/6/2026 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vinachem thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Vinachem thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Khánh Hòa dồn lực giải ngân hơn 9.187 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nửa cuối năm 2026

Khánh Hòa dồn lực giải ngân hơn 9.187 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nửa cuối năm 2026

Infographics: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1.565,4 nghìn tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1.565,4 nghìn tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng