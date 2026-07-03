Ngày 3/7: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu lao dốc không phanh

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê lên mức cao nhất từ cuối tháng 3 đến nay

Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên sáng nay tiếp tục tăng mạnh từ 1.500 - 1.600 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên 91.600 - 92.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê tăng thêm 1.500 đồng/kg, lên mức 92.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk cùng ghi nhận mức tăng 1.600 đồng/kg, hiện cũng được thu mua ở mức 92.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 1.600 đồng/kg, lên 91.600 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất trong khu vực.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 2,94% (113 USD/tấn) so với phiên trước, lên 3.958 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,09% (113 USD/tấn), đạt 3.771 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 3,16% (114 USD/tấn), lên mức 3.726 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica cũng tăng mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 4,21% (13,1 US cent/pound), lên 324,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,54% (13,45 US cent/pound), đạt 309,9 US cent/pound, còn hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 4,52% (12,75 US cent/pound), lên 294,85 US cent/pound.

Giá tiêu giảm mạnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước giảm mạnh. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá tiêu trong nước sáng nay đồng loạt giảm mạnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 133.000 - 137.000 đồng/kg. Đây cũng là vùng giá thấp nhất được ghi nhận trong hơn ba tháng qua, kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Đồng Nai là địa phương có mức điều chỉnh mạnh nhất khi giảm 4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 133.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) cũng giảm 4.000 đồng/kg, xuống còn 135.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh (khu vực trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng giảm 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 134.000 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk giảm nhẹ hơn, mất 2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 137.000 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá cao nhất trên thị trường.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia vẫn được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng nhẹ thêm 1 USD/tấn, lên 9.253 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ nguyên ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.