Thị trường

Ngày 2/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

06:23 | 02/07/2026
Giá cao su hôm nay (2/7) diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á khi đồng loạt tăng mạnh tại Nhật Bản và Trung Quốc, với kỳ vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong nửa cuối năm. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì ổn định ở mức 452 đồng/độ TSC/kg.
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Ngày 2/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á
Giá cao su hôm nay diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á khi đồng loạt tăng mạnh tại Nhật Bản và Trung Quốc.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn giao tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản tăng 4,2 Yên (tương đương 1,02%), lên mức 414,6 Yên (2,56 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giữ ở mức 86 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su giao tháng 9 cũng tăng 225 Nhân dân tệ (tương đương 1,36%), lên mức 16.705 Nhân dân tệ (2.460,92 USD)/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9 được giao dịch tích cực nhất trên sàn SHFE đã tăng vọt tới 335 Nhân dân tệ (tương đương 2,85%), chạm mốc 12.110 Nhân dân tệ/tấn.

Đi ngược lại xu hướng tăng điểm của các sàn khu vực, hợp đồng cao su giao tháng 7 trên sàn SICOM của Sở giao dịch Singapore lại ghi nhận mức giảm 2,3%, chốt phiên quanh mức 207 US cent/kg.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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