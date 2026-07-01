Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm tại các địa phương trọng điểm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm đầu tháng 7

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước quay đầu giảm tại các địa phương trọng điểm ở Tây Nguyên. Mức giảm phổ biến là 600 đồng/kg, riêng Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 700 đồng/kg.

Theo bảng giá mới nhất, giá cà phê trung bình hiện còn 89.200 đồng/kg. Sau nhiều phiên neo quanh vùng cao, thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh rõ hơn trong ngày đầu tháng 7.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 89.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận 89.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 88.800 đồng/kg.

Dù giảm so với phiên trước, giá cà phê trong nước vẫn duy trì quanh vùng 88.800 - 89.300 đồng/kg, chưa rời xa mốc 90.000 đồng/kg vừa được thiết lập trong những ngày cuối tháng 6.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giảm ở tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn tháng 7/2026 còn 3.761 USD/tấn, giảm 56 USD/tấn, tương đương 1,47%. Kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 3.564 USD/tấn, giảm 63 USD/tấn, tương đương 1,74%.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng ở tất cả các kỳ hạn chính. Kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 291,10 cent/lb, tăng 4,35 cent/lb, tương đương 1,52%. Kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 277,80 cent/lb, tăng 4,60 cent/lb, tương đương 1,68%.

Giá tiêu đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước sáng nay tiếp tục giữ ổn định tại các vùng trồng trọng điểm. Ảnh minh họa

Giá hồ tiêu trong nước sáng nay tiếp tục giữ ổn định tại các vùng trồng trọng điểm. Sau những phiên biến động trong nửa cuối tháng 6, thị trường bước sang ngày đầu tháng 7 với trạng thái khá thận trọng, chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới.

Hiện giá tiêu xô trong nước dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg. Đây là vùng giá đã được duy trì trong các phiên gần đây, cho thấy thị trường đang tạm cân bằng sau giai đoạn tăng giảm nhanh.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Việc toàn bộ các khu vực không ghi nhận biến động cho thấy cả bên mua và bên bán đều đang quan sát thị trường. Doanh nghiệp chưa đẩy mạnh nâng giá, trong khi người bán cũng chưa chịu áp lực phải xả hàng mạnh.

Trên thị trường quốc tế, phiên giao dịch đầu tuần không ghi nhận nhiều biến động. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục ổn định tại 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được niêm yết ở mức 9.252 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức giá lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.