Thị trường

Ngày 30/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch chính tại châu Á tiếp tục giảm

06:28 | 30/06/2026
Giá cao su kỳ hạn trên các sàn giao dịch chính tại châu Á hôm nay (30/6) tiếp tục đi xuống do lo ngại nguồn cung cải thiện trong thời gian tới. Trong khi đó, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định tại các doanh nghiệp thu mua lớn.
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Ngày 30/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch chính tại châu Á tiếp tục giảm
Giá cao su kỳ hạn trên các sàn giao dịch chính tại châu Á hôm nay tiếp tục đi xuống.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản giảm 0,1% (0,3 Yên), xuống còn 402 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giảm 0,3 Baht, xuống còn 91 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 7 giảm 0,2% (30 Nhân dân tệ), xuống còn 16.600 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Malaysia, giá cao su dự báo tiếp tục giảm do nguồn cung cải thiện và giá dầu lao dốc. Thị trường cao su Kuala Lumpur được dự báo sẽ tiếp tục giảm khi chịu áp lực từ đà sụt giảm của giá dầu thô và nguồn cung ngày càng dồi dào. Nhận định này được ông Denis Low, chuyên gia trong ngành cao su, đưa ra với hãng thông tấn Bernama.

Ở góc độ cung cầu, Hiệp hội Các nhà sản xuất Găng tay Cao su Malaysia (dẫn số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên cho biết, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,4% trong năm 2026, củng cố kỳ vọng về một thị trường có nguồn cung dư dả.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà bình ổn.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp, nguồn nguyên liệu trong nước hiện vẫn khá ổn định, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ chế biến và xuất khẩu chưa có nhiều biến động nên mặt bằng giá tiếp tục được duy trì./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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