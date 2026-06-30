Ngày 30/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giữ vững mốc 139.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg

Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường cà phê nội địa không biến động. Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua cà phê nhân xô tiếp tục dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày trước đó.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi duy trì mốc 90.000 đồng/kg.

Theo sau là Gia Lai và Đắk Lắk với cùng mức giá 89.900 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 89.400 đồng/kg.

Sau nhịp phục hồi khá mạnh trong tuần trước, thị trường cà phê trong nước đang bước vào giai đoạn tích lũy khi cả người bán lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đều thận trọng theo dõi diễn biến trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá tiếp tục phản ánh tình trạng nguồn cung ngắn hạn còn hạn chế.

Trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng mạnh 4,9%, tương đương 177 USD/tấn, lên 3.817 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9 chỉ tăng khoảng 1%, đạt 3.627 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 tăng 4,2%, tương đương 11,7 US cent/pound, lên 286,75 US cent/pound, trong khi hợp đồng giao tháng 9 chỉ tăng khoảng 2%, lên 273,2 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay, giá thu mua phổ biến dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 139.000 đồng/kg.

Ở nhóm địa phương còn lại, giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), Đồng Nai và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, phiên giao dịch đầu tuần không ghi nhận nhiều biến động. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục ổn định tại 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được niêm yết ở mức 9.252 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức giá lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.