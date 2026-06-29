Thị trường

Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

07:43 | 29/06/2026
Giá lúa gạo hôm nay (29/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg….
aa
Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tăng 10 USD/tấn trong tuần qua, lên mức 495 - 500 USD/tấn. Tương tự, giá gạo Jasmine tăng nhẹ 3 USD/tấn so với tuần trước, dao động từ 508 - 512 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm cũng tăng 2 USD/tấn, giao dịch trong khoảng 412 - 416 USD/tấn.

Ở các thị trường cạnh tranh, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán từ 480 - 484 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn so với tuần trước. Sản phẩm cùng loại của Pakistan cũng tăng 9 USD/tấn, đạt 399 - 403 USD/tấn.

Giá gạo của Ấn Độ vẫn ở vùng thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, với gạo trắng 5% tấm đạt 350 - 354 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 341 - 345 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn./.

Philippines là khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Trong cơ cấu thị trường, Philippines tiếp tục là khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, gần 60%, trong khi Bờ Biển Ngà là thị trường giảm mạnh nhất.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 28/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định

Ngày 28/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định

Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Ngày 26/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Ngày 26/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Dành cho bạn

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước: Bài toán dữ liệu và lộ trình chuẩn hóa đến năm 2030

Hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước: Bài toán dữ liệu và lộ trình chuẩn hóa đến năm 2030

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Đọc thêm

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/6) đồng loạt tăng, tuy nhiên tính chung cả tuần vẫn chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.
Ngày 28/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm về 66.000 đồng/kg

Ngày 28/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm về 66.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (28/6) tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số tỉnh miền Bắc. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn giữ ổn định.
Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

Giá cao su thế giới hôm nay (28/6) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi cả 4 thị trường chính tại châu Á cùng chìm trong sắc đỏ do áp lực nguồn cung gia tăng từ Thái Lan, kết hợp với việc đồng USD mạnh lên làm suy giảm nhu cầu mua hàng hóa. Trong nước, giá mủ cao su vẫn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

(TBTCO) - Hà Nội đang bước sang giai đoạn khai thác giá trị từ dữ liệu, nền tảng số và thương mại điện tử, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP trong năm 2026 và trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.
Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (27/6) tiếp tục duy trì đà tăng song vẫn ở vùng thấp nhất nhiều tháng qua. Trong khi đồng USD suy yếu tạo đà cho giá bạc thế giới vượt mốc 59 USD/ounce.
Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (27/6) tiếp tục tăng mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi đó, giá tiêu giữ trạng thái ổn định khi giá thu mua tại các địa phương trọng điểm không có sự điều chỉnh so với những ngày trước.
Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

(TBTCO) - Thị trường gạo toàn cầu ngày càng ưu tiên các dòng sản phẩm chất lượng cao. Thực tế cũng cho thấy, các dòng gạo chất lượng cao và đặc sản của Việt Nam vẫn duy trì khả năng cạnh tranh và giữ giá tốt hơn so với dòng gạo phổ thông. Đây sẽ tiếp tục là lợi thế quan trọng của ngành gạo Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.
Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay (27/6) đồng loạt giảm mạnh khi cả 4 thị trường chính tại châu Á đều chìm trong sắc đỏ. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 29/6: Giá heo hơi tại nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 29/6: Giá heo hơi tại nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao