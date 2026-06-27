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Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

06:21 | 27/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (27/6) đồng loạt giảm mạnh khi cả 4 thị trường chính tại châu Á đều chìm trong sắc đỏ. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
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Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản giảm 18,2 Yên, tương đương 4,13%, xuống còn 423 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 lao dốc 940 Nhân dân tệ, tương đương 5,33%, xuống còn 16.685 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 690 Nhân dân tệ, tương đương 5,42%, xuống còn 12.035 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giảm mạnh 6,9%, xuống còn 207,5 US cent/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giảm 1,8 Baht xuống 93,9 Baht/kg.

Áp lực bán gia tăng sau khi Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế giới, chào bán khoảng 8.000 tấn hàng giao ngay sang Trung Quốc. Trước đó, nguồn cung từ Thái Lan vào thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới đã bị hạn chế trong một thời gian.

Động thái này được giới đầu cơ xem là tín hiệu nguồn cung gia tăng, làm dấy lên lo ngại dư cung và kích hoạt làn sóng bán ra trên thị trường.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường cao su đang chịu sức ép từ cả yếu tố nguồn cung và tâm lý đầu cơ. Trong ngắn hạn, diễn biến xuất khẩu của Thái Lan, xu hướng của đồng USD và giá dầu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến phân hóa trên thị trường thế giới, giá thu mua mủ cao su trong nước tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Đà giảm sâu trên các sàn giao dịch lớn của châu Á cho thấy thị trường cao su toàn cầu đang chịu áp lực từ tâm lý thận trọng của giới đầu tư và những lo ngại về triển vọng tiêu thụ tại các nền kinh tế chủ chốt. Trong khi thị trường nội địa vẫn giữ được sự ổn định nhờ hoạt động thu mua của các doanh nghiệp chưa có nhiều thay đổi./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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