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Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

15:28 | 27/06/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang bước sang giai đoạn khai thác giá trị từ dữ liệu, nền tảng số và thương mại điện tử, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP trong năm 2026 và trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.
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Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP

Ngày 27/6, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố nhằm thống nhất nhận thức, cách tiếp cận và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong triển khai chuyển đổi số.

Hội nghị cũng là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ để chia sẻ giải pháp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy chuyển đổi số đi vào thực chất.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu hệ sinh thái giải pháp và nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số theo mô hình chuyển đổi số cấp xã, phường do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn; đồng thời đề xuất lộ trình tích hợp với nền tảng iHanoi SuperApp phiên bản 3.0.

Thành phố cũng công bố kết quả hai năm triển khai nền tảng iHanoi, giới thiệu các tính năng mới, thí điểm Mini App về du lịch và ban hành Quy chế hoạt động của iHanoi nhằm tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp trong môi trường số.

Bên cạnh đó, hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của thành phố, giới thiệu các mô hình hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển gian hàng số, mở rộng hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử. Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và xu hướng phát triển kinh tế số trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện.

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Minh

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý theo cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô với 8 nghị quyết của HĐND thành phố về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đồng thời ban hành nhiều chương trình, kế hoạch trọng điểm như Kế hoạch số 20 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, kế hoạch chuyển đổi số tổng thể, chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mô hình chuyển đổi số cấp xã, phường, phát triển công nghiệp bán dẫn, thương mại điện tử và Chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2026-2030.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành đạt từ 15% trở lên; 85% dân số trưởng thành có tài khoản iHanoi và trên 75% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố đang triển khai 268 nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch đã ban hành.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trọng tâm hiện nay không còn là xây dựng chính sách mà là tổ chức thực hiện hiệu quả. Các cấp, ngành cần chuyển từ tư duy “làm gì” sang “làm như thế nào”, xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực, lộ trình và sản phẩm đầu ra, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường chia sẻ dữ liệu và phát triển hạ tầng số dùng chung.

Đến nay, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số thương mại điện tử; có 10.996 doanh nghiệp công nghệ số, chiếm khoảng 15% tổng số doanh nghiệp công nghệ số của cả nước; thu hút 6 đề xuất đầu tư khu công nghệ số tập trung và các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo tại Hòa Lạc. Thành phố duy trì tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở mức cao, nhiều lĩnh vực đạt 100% thanh toán không dùng tiền mặt. Sau một năm vận hành, nền tảng iHanoi đã tiếp nhận 107.620 phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP và xây dựng xã hội số toàn diện, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, vừa phát triển các ngành công nghệ số lõi, vừa đưa chuyển đổi số đến từng hộ kinh doanh, làng nghề, xã, phường và các dịch vụ thiết yếu, qua đó tạo giá trị thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng
Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND TP. Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với 5 tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Ảnh: Nhật Minh

Khẩn trương triển khai Kế hoạch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số của Thủ đô phải bước sang giai đoạn tạo giá trị thực chất. Nếu giai đoạn trước tập trung xây dựng nền tảng, thì thời gian tới phải khai thác hiệu quả dữ liệu, nền tảng số và hệ sinh thái để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo ông, dữ liệu phải trở thành công cụ điều hành, nền tảng phải tạo ra dịch vụ, truyền thông phải mở rộng thị trường và người dân cần trở thành chủ thể đồng kiến tạo. Hà Nội có nhiều lợi thế về quy mô thị trường, cộng đồng doanh nghiệp, di sản và làng nghề, nhưng chỉ có thể phát huy khi được tổ chức thành một hệ sinh thái số vận hành hiệu quả.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Trương Việt Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, khẩn trương xây dựng Kế hoạch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số gắn với Nghị quyết số 59 có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó tối thiểu 70% nội dung dành cho phát triển kinh tế số. Các ngành phải chủ động xác định nhiệm vụ chuyển đổi số theo lĩnh vực quản lý, tận dụng các cơ chế hỗ trợ của thành phố và thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghệ số “Made in Hanoi”.

Thứ hai, mỗi xã, phường cần lựa chọn những nội dung phù hợp để triển khai ngay như thanh toán số, gian hàng số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch số hay mở rộng ứng dụng iHanoi, sổ sức khỏe điện tử. Việc triển khai phải có trọng tâm, đo lường được hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Minh

Thứ ba, doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng số và ngân hàng phải đồng hành bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể. Trong vòng 3-6 tháng cần lượng hóa hiệu quả thông qua số hộ kinh doanh được hỗ trợ, doanh thu tăng thêm, số giao dịch và hóa đơn điện tử phát sinh; đồng thời phát triển các sản phẩm tín dụng số phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

Thứ tư, thành phố đặt mục tiêu tạo đột phá về thương mại điện tử và tiêu dùng số. Sở Công thương được giao xây dựng phương án đưa sản phẩm Hà Nội, làng nghề, OCOP và chợ truyền thống lên môi trường số, kết nối thanh toán, hóa đơn điện tử, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu logistics, đồng thời triển khai thí điểm tại ít nhất 10 xã, phường trước ngày 30/9.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ xây dựng “lớp niềm tin số” thông qua mô hình hộ kinh doanh và gian hàng số tin cậy, gắn với định danh, truy xuất nguồn gốc và hóa đơn điện tử nhằm nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, hỗ trợ quản lý và tạo cơ sở cho hoạt động tín dụng.

Cuối cùng, thành phố xác định iHanoi là nền tảng kết nối thống nhất giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ được giao mở rộng mô hình tới toàn bộ 126 xã, phường theo hướng “một tài khoản - nhiều dịch vụ”, kết nối với VNeID, bảo đảm an toàn dữ liệu và tránh phát triển các ứng dụng rời rạc.

Khánh Linh
Từ khóa:
chuyển đổi số kinh tế số hà nội

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