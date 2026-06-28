Đầu tư

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

18:22 | 28/06/2026
(TBTCO) - Hà Nội ký kết hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu nhằm huy động nguồn lực phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi AI giai đoạn 2026 - 2030. Các chương trình hợp tác được cụ thể hóa bằng những dự án và lộ trình triển khai rõ ràng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ Make in Vietnam và xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước.
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Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, UBND TP. Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Các chương trình hợp tác được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ chuyên gia công nghệ nhằm phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Việc mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản cũng mở ra cơ hội phát triển trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ xanh, vật liệu mới, chuyển đổi số và chuyển đổi AI.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cho biết, điểm mới của chương trình hợp tác lần này là các mục tiêu không chỉ dừng ở định hướng mà được cụ thể hóa thành các dự án và lộ trình triển khai rõ ràng giữa chính quyền với doanh nghiệp. Theo ông, cách tiếp cận này sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ Make in Vietnam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI
Hà Nội ký kết hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu nhằm huy động nguồn lực phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi AI giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Gia Bảo

Với hệ sinh thái AI, Cloud, dữ liệu và an toàn thông tin Make in Vietnam, CMC cam kết đồng hành cùng Hà Nội xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số. Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo nền tảng cho các mô hình phát triển dựa trên dữ liệu, AI và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời đưa Hà Nội trở thành hình mẫu về chuyển đổi AI của Việt Nam.

Đây cũng là một mắt xích trong chiến lược hợp tác giữa Hà Nội và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam nhằm xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi AI của cả nước.

Đại diện UBND TP. Hà Nội cho biết, cùng với CMC, thành phố đã ký kết hợp tác với Viettel, MobiFone, VNPT và FPT để huy động nguồn lực xã hội thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi AI toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Các doanh nghiệp sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ số và công nghệ mới.

Đáng chú ý, các biên bản ghi nhớ (MOU) không chỉ mang tính định hướng mà đã cụ thể hóa nhiều chương trình, dự án trọng điểm với lộ trình triển khai rõ ràng, bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chiến lược Make in Vietnam, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ Chuyển đổi AI

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