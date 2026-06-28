Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản giảm 13 Yên, tương đương 3,07%, xuống còn 410 Yên (2,54 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này mất gần 4%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giảm 2,6 Baht, xuống còn 91,3 Baht/kg; Giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) giảm 5,5%, trong khi giá cao su khối giảm 2,47%.

Tuy nhiên, triển vọng giảm giá có thể bị hạn chế bởi yếu tố thời tiết. Cơ quan Khí tượng Thái Lan đã cảnh báo mưa lớn kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 1/7, có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác mủ cao su tại quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá cao su kỳ hạn tháng 7 giảm 2,49% (425 Nhân dân tệ), xuống còn 16.630 Nhân dân tệ/tấn. ). Hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 445 Nhân dân tệ, tương đương 2,62%, xuống còn 16.530 Nhân dân tệ (2.430,42 USD)/tấn.

Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 345 Nhân dân tệ, tương đương 2,84%, xuống còn 11.810 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 được giao dịch gần nhất ở mức 205,5 cent Mỹ/kg, giảm 2,5%.

Theo các nhà phân tích thuộc một số công ty môi giới Trung Quốc trên nền tảng WeChat, các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên lớn như Indonesia và Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn sản lượng tăng theo chu kỳ mùa vụ. Điều kiện thời tiết thuận lợi đã thúc đẩy việc khai thác mủ và đưa nguồn cung cao su mới ra thị trường nhanh hơn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ vận hành của các nhà máy sản xuất cao su tổng hợp cũng đang gia tăng, kéo theo sản lượng liên tục tăng, góp phần làm nguồn cung trên thị trường thêm dồi dào.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì đà đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Diễn biến giảm giá trên 4 sàn giao dịch lớn của châu Á cho thấy, thị trường cao su thế giới đang chịu sức ép từ nguồn cung dồi dào trong mùa khai thác cao điểm, trong khi nhu cầu từ ngành sản xuất lốp xe và công nghiệp chế biến vẫn chưa tạo được động lực tăng trưởng rõ rệt./.