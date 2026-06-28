Thị trường

Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

06:21 | 28/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (28/6) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi cả 4 thị trường chính tại châu Á cùng chìm trong sắc đỏ do áp lực nguồn cung gia tăng từ Thái Lan, kết hợp với việc đồng USD mạnh lên làm suy giảm nhu cầu mua hàng hóa. Trong nước, giá mủ cao su vẫn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
aa
Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản giảm 13 Yên, tương đương 3,07%, xuống còn 410 Yên (2,54 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này mất gần 4%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giảm 2,6 Baht, xuống còn 91,3 Baht/kg; Giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) giảm 5,5%, trong khi giá cao su khối giảm 2,47%.

Tuy nhiên, triển vọng giảm giá có thể bị hạn chế bởi yếu tố thời tiết. Cơ quan Khí tượng Thái Lan đã cảnh báo mưa lớn kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 1/7, có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác mủ cao su tại quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá cao su kỳ hạn tháng 7 giảm 2,49% (425 Nhân dân tệ), xuống còn 16.630 Nhân dân tệ/tấn. ). Hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 445 Nhân dân tệ, tương đương 2,62%, xuống còn 16.530 Nhân dân tệ (2.430,42 USD)/tấn.

Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 345 Nhân dân tệ, tương đương 2,84%, xuống còn 11.810 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 được giao dịch gần nhất ở mức 205,5 cent Mỹ/kg, giảm 2,5%.

Theo các nhà phân tích thuộc một số công ty môi giới Trung Quốc trên nền tảng WeChat, các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên lớn như Indonesia và Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn sản lượng tăng theo chu kỳ mùa vụ. Điều kiện thời tiết thuận lợi đã thúc đẩy việc khai thác mủ và đưa nguồn cung cao su mới ra thị trường nhanh hơn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ vận hành của các nhà máy sản xuất cao su tổng hợp cũng đang gia tăng, kéo theo sản lượng liên tục tăng, góp phần làm nguồn cung trên thị trường thêm dồi dào.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì đà đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Diễn biến giảm giá trên 4 sàn giao dịch lớn của châu Á cho thấy, thị trường cao su thế giới đang chịu sức ép từ nguồn cung dồi dào trong mùa khai thác cao điểm, trong khi nhu cầu từ ngành sản xuất lốp xe và công nghiệp chế biến vẫn chưa tạo được động lực tăng trưởng rõ rệt./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 26/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 26/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 25/6: Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Ngày 25/6: Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Dành cho bạn

Kinh doanh online: Xác định doanh thu tính thuế qua dòng tiền

Kinh doanh online: Xác định doanh thu tính thuế qua dòng tiền

Ngày 28/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm về 66.000 đồng/kg

Ngày 28/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm về 66.000 đồng/kg

Cục Thuế hỏa tốc triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026

Cục Thuế hỏa tốc triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026

Ngày 28/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định

Ngày 28/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa phương

Giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa phương

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

(TBTCO) - Hà Nội đang bước sang giai đoạn khai thác giá trị từ dữ liệu, nền tảng số và thương mại điện tử, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP trong năm 2026 và trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.
Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (27/6) tiếp tục duy trì đà tăng song vẫn ở vùng thấp nhất nhiều tháng qua. Trong khi đồng USD suy yếu tạo đà cho giá bạc thế giới vượt mốc 59 USD/ounce.
Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (27/6) tiếp tục tăng mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi đó, giá tiêu giữ trạng thái ổn định khi giá thu mua tại các địa phương trọng điểm không có sự điều chỉnh so với những ngày trước.
Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

(TBTCO) - Thị trường gạo toàn cầu ngày càng ưu tiên các dòng sản phẩm chất lượng cao. Thực tế cũng cho thấy, các dòng gạo chất lượng cao và đặc sản của Việt Nam vẫn duy trì khả năng cạnh tranh và giữ giá tốt hơn so với dòng gạo phổ thông. Đây sẽ tiếp tục là lợi thế quan trọng của ngành gạo Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.
Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (27/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 3 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn.
“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

(TBTCO) - Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bản dịch tiếng Việt hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER - hệ thống tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc - được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và thuận lợi hơn khi xuất khẩu vào thị trường tỷ dân.
Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới lấy lại sắc xanh, động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm năng lượng và nông sản khi giá dầu thô phục hồi trở lại nhờ lo ngại mới tại eo biển Hormuz, trong khi giá ngô bật tăng mạnh trước lo ngại về thời tiết tại Mỹ.
Infographics: Bộ Tài chính đề xuất duy trì thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 9/2026

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất duy trì thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 9/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết tháng 9/2026. Theo phương án được lựa chọn, thuế nhập khẩu ưu đãi tiếp tục được áp dụng ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường bằng 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam

eTax Mobile thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

eTax Mobile thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm