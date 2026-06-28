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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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07:06 | 28/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, với mức điều chỉnh phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.088,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng, đưa chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lên khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng quốc tế vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Sau giai đoạn tăng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và lực mua ở vùng giá thấp, kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh khi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tích cực. Đồng USD duy trì đà tăng, lạm phát vẫn ở mức cao cùng kỳ vọng Fed tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thận trọng đã kéo giá vàng có thời điểm lùi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trước khi phục hồi vào cuối tuần.

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.142,13 USD/ounce và tăng lên đỉnh tuần 4.220,82 USD/ounce trong phiên thứ Hai. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi đồng USD mạnh lên, khiến áp lực bán gia tăng trong các phiên tiếp theo. Đến giữa tuần, giá vàng liên tiếp giảm, có thời điểm xuống dưới 4.000 USD/ounce khi thị trường chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Sang phiên thứ Năm, giá vàng dần ổn định sau khi chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 5 cho thấy lạm phát tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 215.000. Những số liệu này tiếp tục củng cố quan điểm Fed chưa có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Đến phiên cuối tuần, giá vàng bật tăng trở lại nhờ căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu đi lên, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn. Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.088,6 USD/ounce.

Khảo sát hằng tuần của Kitco News với 18 chuyên gia phân tích cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Có 5 chuyên gia, tương đương 28%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 8 chuyên gia, chiếm 44%, nhận định giá sẽ tiếp tục giảm; trong khi 5 người còn lại, tương đương 28%, cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 27/6, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá lên 145 - 148,5 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng tăng tại nhiều doanh nghiệp. DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt niêm yết ở mức 144,3 - 148 triệu đồng/lượng và 145 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145 - 148 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 28/06/2026 08:30

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