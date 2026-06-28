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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam

07:00 | 28/06/2026
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Đăng Khoa

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; các bậc ông bà, cha mẹ, các cháu thiếu niên, nhi đồng lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam, gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống. Từ nếp nhà, gia phong đến đạo lý thờ cúng tổ tiên, từ tình mẫu tử, tình làng nghĩa xóm đến nghĩa đồng bào, gia đình luôn gắn bó với dòng họ, cộng đồng, làng xã, quê hương, đất nước; hun đúc lòng nhân ái, sự thủy chung, ý thức trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc.

25 năm qua, Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành dịp để chúng ta trân trọng, lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình. Sự phát triển của đất nước bên cạnh được đo bằng tăng trưởng kinh tế, công trình hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ… còn được đo bằng chất lượng con người, chiều sâu văn hóa, sự yên ấm của từng cặp vợ chồng, con cái, từng mái nhà và lòng nhân ái của cộng đồng.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ mới. Kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, chuyển đổi số, già hóa dân số… đang tác động từng ngày đến đời sống gia đình. Điều đáng lo không chỉ là khó khăn vật chất, mà còn là sự thưa vắng đối thoại, phai nhạt nếp nhà, thuần phong mỹ tục; suy giảm đạo đức gia đình, khoảng cách giữa các thế hệ, những tổn thương do bạo lực, xâm hại, vô cảm và lối sống thực dụng. Vì vậy, chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người XHCN. Mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn; trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được tôn trọng, người cao tuổi được phụng dưỡng, mọi thành viên được sống trong yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm.

Nói về gia đình cũng là nhắc chúng ta quan tâm hơn đến trẻ em vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa và những phận người chưa có mái ấm để trở về. Cần phát huy các mô hình mái ấm tình thương, bảo trợ xã hội, gia đình thay thế, nhận con nuôi, “con nuôi đồn biên phòng”, “con nuôi công an xã” và các hình thức hỗ trợ phù hợp, để mỗi em nhỏ thiệt thòi được cảm nhận hơi ấm gia đình, được bảo vệ, học tập và trưởng thành lành mạnh.

Tôi mong mỗi gia đình Việt Nam giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể hằng ngày: kính trọng ông bà, cha mẹ; yêu thương, chăm sóc con trẻ; vợ chồng thủy chung, bình đẳng, sẻ chia; các thế hệ biết lắng nghe, tôn trọng, nâng đỡ nhau. Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc.

Chúc các gia đình Việt Nam luôn mạnh khỏe, bình an, tiến bộ, hạnh phúc và thành công./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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