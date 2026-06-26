Đảng bộ Bộ Tài chính có 02 thí sinh đạt giải nhì hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi

Tới dự buổi Lễ, có đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Chính phủ; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, căn cứ Quy chế Hội thi và các quy định có liên quan, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn được những thí sinh xuất sắc nhất để trao Giải, trong đó: Giải Nhất được trao cho thí sinh Dương Nhật Hoàng – báo cáo viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước; 03 thí sinh đạt giải Nhì; 05 thí sinh đạt giải Ba và 08 thí sinh được trao giải Khuyến khích

Thí sinh Dương Nhật Hoàng – báo cáo viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước.



Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao giải Nhất cho cho đồng chí Dương Nhật Hoàng – báo cáo viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước.

Đảng bộ Bộ Tài chính có 02 thí sinh đạt Giải Nhì, là đồng chí Phạm Thị Ngọc Giàu(hàng đầu bên trái), Tập đoàn Cao su VN và đồng chí Nguyễn Thị Hoa (hàng đầu bên phải), Tập đoàn CN Năng lượng Quốc gia



Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhì. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Giàu (ngoài cùng bên trái) -Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Hoa (ngoài cùng bên phải) Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp, năng lượng Quốc gia Việt Nam là 2 trong 3 thí sinh đạt giải Nhì chung cuộc.

Trong không khí sôi nổi, 17 thí sinh đã trải qua các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần cầu thị, sáng tạo, nội dung các phần thi của thí sinh đã bám sát những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải cho các thí sinh đạt giải Ba.



Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi. Đồng chí Nguyễn Lệ Thu - báo cáo viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước là 1 trong 8 thí sinh đạt giải Khuyến khích.



Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng hai đồng chí đạt giải.

Các thí sinh đã chứng minh được nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng truyền đạt tốt, phong cách tự tin, thuyết phục, mang đậm dấu ấn cá nhân và bản sắc của nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ như: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đối ngoại, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế nhà nước.