Sẽ trình Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp Quốc hội vào tháng 8

Chiều 23/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 3, xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền.

Hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung cao độ. Hiện có 192 nhiệm vụ lập pháp, trong đó phần việc của Chính phủ là 171 nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Đối với Kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026. Thời gian chuẩn bị rất gấp, chỉ còn hơn một tháng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, trên cơ sở kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự kiến sẽ có thêm 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công sửa đổi), Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Như vậy, Kỳ họp không thường lệ sẽ có khoảng 24 nội dung, gồm 21 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác.

Theo Chủ tịch Quốc hội, 4 dự án luật nêu trên chỉ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, chưa thông qua, bởi đây là những luật lớn, phải được xem xét qua hai kỳ họp, không thể thực hiện rút gọn trong một kỳ họp.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội cho biết đã gửi công thư tới Thủ tướng Chính phủ, một số Phó Thủ tướng Chính phủ và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đã ký thêm một công thư gửi các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, tập trung vào 4 nội dung lớn.

Theo đó, phân công các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách các dự án luật, nghị quyết, có phụ lục kèm theo công thư, nhằm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan trình dự án, cơ quan thẩm tra chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thẩm tra, hoàn thành chậm nhất ngày 15/7/2026 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đã gửi công thư tới Thủ tướng Chính phủ, một số Phó Thủ tướng Chính phủ và các Phó Chủ tịch Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ.

Không đề xuất lùi, rút các nội dung đã có trong chương trình

Đối với Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được đề nghị bổ sung nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1/3/2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu “phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích; không để xảy ra tình trạng hồ sơ chuẩn bị chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung chưa chín, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành”.

Trước khối lượng công việc rất lớn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại Kỳ họp không thường lệ.

Các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò “gác cổng” trong công tác lập pháp; thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về việc bảo đảm điều kiện trình của từng nội dung do cơ quan mình chủ trì thẩm tra khi tham gia ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định phải kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Toàn cảnh phiên họp chiều 23/6.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phải tăng cường giám sát, chỉ rõ luật nào chưa có đủ nghị định hướng dẫn, nghị định nào chưa có đủ thông tư hướng dẫn, nhất là đối với các luật, nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp gần đây.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách. Cơ quan nào có trách nhiệm soạn thảo thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Quốc hội cho biết bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, còn nhiều nhiệm vụ quan trọng về giám sát và đối ngoại nghị viện, trong đó có việc tổ chức Diễn đàn Pháp luật, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 trong quý III.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan bám sát chương trình công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng và tiến độ cao nhất. Tinh thần là “làm việc nào dứt điểm việc đó”, không để công việc tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.