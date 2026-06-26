Báo cáo viên trong thời đại mới: Sắt son niềm tin - Vững vàng lý tưởng - Khát vọng cống hiến - Hành động vì phát triển đất nước

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết, lịch sử dân tộc Việt Nam đã khẳng định một chân lý sâu sắc: mọi thắng lợi của cách mạng đều gắn liền với sức mạnh của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của toàn dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”.



Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu khai mạc hội thi.

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, đó không chỉ là yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, mà còn là thước đo hiệu quả trong mọi hoạt động tư tưởng của Đảng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, công tác tuyên truyền luôn đi trước mở đường, cổ vũ hành động, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và động viên toàn dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức để giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. “Dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền ngày càng cao và cấp thiết hơn bao giờ hết”, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhận biểu trưng của hội thi.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Chính phủ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là người truyền đạt nghị quyết, mà còn phải là người góp phần làm sáng tỏ những chủ trương lớn của Đảng; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, có ý nghĩa, giải thích thấu đáo những vấn đề mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ nhận biểu trưng của cuộc thi.

Đồng chí Lại Xuân Lâm cho rằng, quan trọng hơn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải góp phần truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững; xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại; phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; tạo động lực mới để đất nước bứt phá vươn lên.

Hội thi có sự tham dự của đại diện các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương cùng lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Chính phủ.

Có thể khẳng định, ở Đảng bộ Chính phủ, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là người làm công tác tư tưởng mà còn là một sứ giả của đổi mới, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng đến với thực tiễn quản lý, điều hành của các bộ, ngành và đến với toàn xã hội. “Thông qua Hội thi, chúng ta mong muốn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng vững vàng về bản lĩnh chính trị, sâu sắc về lý luận, nhạy bén với thực tiễn, thành thạo công nghệ số và giàu sức truyền cảm hứng. Chúng ta kỳ vọng mỗi bài dự thi không chỉ truyền tải đúng nội dung nghị quyết mà còn truyền được niềm tin, khát vọng và trách nhiệm hành động; góp phần đưa nghị quyết của Đảng từ văn kiện trở thành thực tiễn sinh động trong từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Đồng chí Lại Xuân Lâm Lại Xuân Lâm đề nghị các thí sinh phát huy trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần đổi mới, sáng tạo; bình tĩnh, tự tin thể hiện tốt nhất phần thi của mình; qua đó lan tỏa hình ảnh người báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Chính phủ: vững lý tưởng, giỏi chuyên môn, sâu sát thực tiễn, làm chủ công nghệ và giàu khát vọng cống hiến.

Thí sinh Nguyễn Thị Hoa đến từ Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp, năng lượng Quốc gia Việt Nam

Thí sinh Phạm Thị Ngọc Giàu đến từ Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Với tinh thần “Sắt son niềm tin - Vững vàng lý tưởng - Khát vọng cống hiến - Hành động vì phát triển đất nước”, Hội thi sẽ góp phần tạo động lực mới, khí thế mới cho công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ Chính phủ; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành những chương trình hành động cụ thể, những kết quả thiết thực trong từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới",

sự tham gia của 17 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn từ các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ. Nội dung các chuyên đề dự thi phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ như: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đối ngoại, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế nhà nước.

Nhiều chuyên đề thể hiện cách tiếp cận mới, gắn lý luận với thực tiễn, phản ánh nhận thức, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.