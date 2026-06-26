Ngân hàng - Bảo hiểm

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội lên 6,5%/năm, người trẻ vẫn được hưởng mức thấp hơn thị trường

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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19:40 | 26/06/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội là 6,5%/năm trong 5 năm đầu, tăng 0,9 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng lãi suất vay thông thường. Chương trình được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ người trẻ tiếp cận nhà ở xã hội.
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Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn số 5340/NHNN-CSTT về lãi suất cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, đối với dư nợ của các khoản cho vay giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xác định lãi suất được thực hiện trên cơ sở triển khai Công văn số 4290/NHNN-TD ngày 29/5/2025 về chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội và Công văn số 2382/NHNN-TD ngày 31/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP.

Theo đó, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay trung dài hạn bằng VND bình quân của 04 ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5%/năm.

Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay trung dài hạn bằng VND bình quân của 04 ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên. Mức lãi suất áp dụng là 7,5%/năm.

NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư.

Hiện có 09 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội lên 6,5%/năm, người trẻ vẫn được hưởng mức thấp hơn thị trường
Nguồn: Tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trước đó, tại Công văn số 4290/NHNN-TD ngày 29/5/2025, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 9 ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trên toàn hệ thống từ ngày 31/5/2025, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân dễ dàng tiếp cận gói vay.

Theo quy định ban đầu, lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng ở mức 6,1%/năm đến hết ngày 30/6/2025. Sau thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cơ chế công bố định kỳ 6 tháng/lần mức lãi suất áp dụng đối với các ngân hàng tham gia chương trình.

Theo đó, tại Văn bản số 5312/NHNN-CSTT, Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cho vay áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025 là 5,9%/năm; tiếp tục giảm xuống 5,6%/năm trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Đến kỳ điều hành mới, theo Văn bản số 5340/NHNN-TD, lãi suất cho vay áp dụng đối với 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026 được điều chỉnh lên 6,5%/năm.

Như vậy, so với mức 5,6%/năm áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2026, lãi suất ưu đãi trong 6 tháng cuối năm 2026 tăng 0,9 điểm phần trăm, lên 6,5%/năm, dù vậy, vẫn thấp hơn lãi suất cho vay thông thường hiện nay.

Chương trình nhằm khuyến khích người trẻ, đặc biệt là những người chưa có nhà ở, tiếp cận nhà ở xã hội thông qua nguồn vốn vay ưu đãi. Mức lãi suất thấp trong 5 năm đầu giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu vay vốn, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh khoản cho thị trường nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng đối với các khoản vay mua nhà ở xã hội, không áp dụng cho nhà ở thương mại, đất nền hoặc các dự án đầu tư thông thường./.

Ánh Tuyết
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Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80