Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

PV: Nửa đầu năm 2026, thị trường bảo hiểm phát đi tín hiệu phục hồi khi doanh thu toàn ngành ước tăng 2%; trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng trên 12%, đà giảm của bảo hiểm nhân thọ tiếp tục thu hẹp. Xin ông cho biết những thay đổi đáng chú ý về chính sách giúp thị trường từng bước phục hồi niềm tin và tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng mới?

Ông Ngô Việt Trung

Ông Ngô Việt Trung: Hoạt động khai thác bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ từng gặp nhiều khó khăn khi ghi nhận mức tăng trưởng âm kéo dài hai năm. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2026, đà suy giảm dần thu hẹp, cho thấy thị trường xuất hiện những tín hiệu phục hồi tích cực, nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ, từ cả chính sách quản lý lẫn quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp.

Về phía cơ quan quản lý, để phục hồi niềm tin khách hàng và hỗ trợ thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm như: Luật số 139/2025/QH15 ngày 10/12/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; Nghị định số 97/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm…

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, nhằm tạo sự chủ động và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh không cần thiết, qua đó, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Ngoài ra, cơ quan quản lý định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, từ đó, tìm phương án tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, an toàn và bảo mật thông tin khách hàng.

PV: Đối với các doanh nghiệp, theo đánh giá của ông, đâu là những chuyển động lớn nhất sau giai đoạn thị trường biến động?

Ông Ngô Việt Trung: Các doanh nghiệp tiếp tục rà soát, chấn chỉnh quy trình nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro, cải thiện hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đặc biệt đối với kênh đại lý.

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng được rà soát, thiết kế lại theo hướng đa dạng hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; đồng thời, tăng cường tính minh bạch trong quá trình cung cấp sản phẩm và nâng cao tính chủ động của khách hàng trong lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ (Insurtech), giúp tối ưu vận hành, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Điển hình là số hóa quy trình bồi thường thông qua ứng dụng eClaim, tự động hóa tư vấn, quản lý hợp đồng qua ứng dụng di động và sử dụng AI để đánh giá rủi ro, phòng chống trục lợi bảo hiểm.

Thị trường bảo hiểm nỗ lực phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Ảnh: Đức Thanh

PV: Việc chủ động cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm từ sớm, trước khi Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP (Nghị quyết 24) về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được Chính phủ ban hành, cho thấy quyết tâm cải cách rất lớn của cơ quan quản lý. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã triển khai những giải pháp cụ thể nào để hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm, thưa ông?

Ông Ngô Việt Trung: Ngay từ trước khi Nghị quyết 24 được ban hành, với tinh thần chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm phát triển, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chủ trì soạn thảo, trình Bộ và cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý quan trọng, điển hình là Luật số 139/2025/QH15 và Nghị định số 97/2026/NĐ-CP.

Một trong những nội dung trọng tâm của hai văn bản trên là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, qua đó, đã giảm 41 điều kiện kinh doanh và 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp Ông Ngô Việt Trung nhấn mạnh, pháp luật hiện hành đã quy định khá đầy đủ về quản trị, minh bạch thông tin, chất lượng tư vấn và trách nhiệm với khách hàng đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Điều này giúp giảm chi phí và thủ tục hành chính ban đầu, tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Trong quá trình xây dựng Nghị quyết 24, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chủ động, tích cực tham gia ý kiến, nhằm kiến tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sự phát triển của thị trường, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm.

Nghị quyết 24 cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tập trung vào các nội dung liên quan đến mở chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài và cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Ngay sau khi Nghị quyết 24 được ban hành, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã khẩn trương trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1103/QĐ-BTC ngày 11/5/2026 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, để các doanh nghiệp bảo hiểm kịp thời nắm bắt và thực hiện.

PV: Cùng với việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ tạo dư địa cải cách như thế nào cho môi trường kinh doanh bảo hiểm, thưa ông?

Ông Ngô Việt Trung: Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Thông tư số 31/2026/TT-BTC ngày 27/3/2026 của Bộ Tài chính đã phân cấp 10 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn từ Bộ Tài chính cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Các nội dung được phân cấp gồm: chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận phương pháp, cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ hoặc thay đổi phương pháp, cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ; chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô, chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận thay đổi chuyên gia tính toán…

Các nội dung phân cấp trên giúp tăng tính chủ động và trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tạo thuận lợi và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong việc giảm bớt các bước trong quy trình xử lý hồ sơ, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

PV: Bên cạnh nỗ lực từ phía cơ quan quản lý, theo ông, doanh nghiệp bảo hiểm cần chủ động thay đổi thế nào để thích ứng với yêu cầu phát triển mới của thị trường?

Ông Ngô Việt Trung: Với nỗ lực và quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát cũng dần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần chủ động đẩy mạnh thay đổi, tận dụng tối đa những yếu tố thuận lợi từ môi trường kinh doanh để phát triển nhanh và bền vững.

Về quản trị, doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quản trị cao hơn từ Hiệp hội Các nhà bảo hiểm quốc tế (IAIS), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (COSO) nhằm thích ứng với yêu cầu phát triển mới của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Doanh nghiệp cần tăng cường minh bạch, xây dựng chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao chất lượng nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng chất lượng dịch vụ, tối ưu vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

PV: Xin cảm ơn ông!