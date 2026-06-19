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Tổng Giám đốc MB: Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả

Hải Vân

Hải Vân

08:59 | 19/06/2026
(TBTCO) - Sau khi ghi nhận tăng trưởng tín dụng gần 37% trong năm 2025, thuộc nhóm cao nhất hệ thống, bước sang năm 2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 30% và duy trì dư địa tăng trưởng 30 - 35% trong những năm tới. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Phạm Như Ánh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc MB đã chia sẻ về những yếu tố tạo nền tăng trưởng cho MB, định hướng dòng vốn cũng như chiến lược cân bằng giữa mở rộng quy mô và kiểm soát rủi ro.
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PV: Năm 2025, MB ghi nhận tăng trưởng tín dụng gần 37%, cao hơn đáng kể mức tăng chung toàn ngành. Theo ông, đâu là nền tảng giúp MB duy trì tốc độ tăng trưởng này?

Tổng Giám đốc MB: Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả
Ông Phạm Như Ánh

Ông Phạm Như Ánh: Tăng trưởng của MB không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của nhiều nền tảng đã được xây dựng trong nhiều năm qua.

Thứ nhất là quy mô khách hàng và hệ sinh thái. Đến cuối năm 2025, MB có hơn 35 triệu khách hàng, dư nợ vượt 1 triệu tỷ đồng và tổng tài sản trên 1,6 triệu tỷ đồng. Hai nền tảng App MBBank và BIZ MBBank giúp chúng tôi tiếp cận rất nhanh nhu cầu vốn của khách hàng ở mọi phân khúc, từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp.

Thứ hai là năng lực huy động vốn với chi phí tối ưu. MB tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu hệ thống về tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn), đạt 38,5%. Nguồn vốn giá rẻ là lợi thế quan trọng để ngân hàng xây dựng các giải pháp tín dụng cạnh tranh, hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý.

Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong vận hành. Nhờ vậy, CIR (tỷ lệ giữa chi phí vận hành và thu nhập) năm 2025 giảm xuống còn 26,05%, thấp hơn 1,8 điểm phần trăm so với năm trước. Việc tối ưu chi phí giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo dư địa hỗ trợ khách hàng.

Thứ ba là hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ. Dù tăng trưởng mạnh, MB vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,3%. Điều đó cho thấy, chúng tôi không chạy theo quy mô bằng mọi giá mà luôn đặt chất lượng tài sản lên hàng đầu.

PV: MB tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 30% trong năm 2026. Điều gì khiến ông tự tin vào triển vọng của nền kinh tế và nhu cầu tín dụng thời gian tới?

Ông Phạm Như Ánh: Chúng tôi xây dựng kế hoạch tăng trưởng dựa trên cả yếu tố vĩ mô và nội lực của ngân hàng.

Trước hết, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tích cực hơn. Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì khả quan, trong khi tiêu dùng nội địa tiếp tục được thúc đẩy. Điều đó đồng nghĩa với nhu cầu vốn rất lớn từ doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, MB đang chủ động chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng bền vững hơn. Chúng tôi tiếp tục gia tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ, với mục tiêu tăng thêm 1,5 - 3% mỗi năm.

Một yếu tố quan trọng khác là năng lực vốn. MB đang triển khai kế hoạch nâng vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đồng thời duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức cao. Đây là nền tảng giúp ngân hàng có thêm dư địa tăng trưởng tín dụng trong những năm tới.

Ngoài ra, với tệp khách hàng hơn 37 triệu người hiện nay và hướng tới khoảng 40 triệu khách hàng trong năm 2026, chúng tôi có cơ sở để tin tưởng nhu cầu tín dụng sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Tổng Giám đốc MB: Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả

PV: Như ông từng chia sẻ, trong giai đoạn tới, MB tiếp tục tập trung dòng vốn vào sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp thương mại và hộ kinh doanh. Vì sao đây là những lĩnh vực được ưu tiên, thưa ông?

Ông Phạm Như Ánh: Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với tăng trưởng thực của nền kinh tế, tạo việc làm và có khả năng lan tỏa lớn.

Sản xuất và xuất khẩu là hai động lực quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút dòng vốn FDI và mang lại nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế. Để đồng hành cùng khu vực này, MB đã thành lập Khối FDI chuyên biệt và đang xúc tiến mở rộng hiện diện tại một số thị trường quốc tế.

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển nhóm khách hàng FDI trở thành trụ cột thứ tư, bên cạnh khách hàng lớn, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khách hàng cá nhân.

Trong khi đó, lĩnh vực thương mại và hộ kinh doanh lại là khu vực tạo ra số lượng việc làm lớn nhất nền kinh tế. Khi được hỗ trợ bởi các giải pháp tài chính số, nhóm khách hàng này có thể gia tăng tốc độ luân chuyển vốn, thúc đẩy tiêu dùng và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc tập trung vào các lĩnh vực trên cũng giúp MB gắn hoạt động tín dụng với các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo dòng vốn được phân bổ vào nền kinh tế thực.

PV: MB cũng đẩy mạnh tăng vốn điều lệ trong năm 2026. Liệu việc tăng vốn có tạo áp lực pha loãng giá trị cổ phiếu không, thưa ông?

Ông Phạm Như Ánh: Việc tăng vốn nếu không đi kèm hiệu quả kinh doanh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông. Vì vậy, nhiều năm qua, MB luôn đặt mục tiêu duy trì các chỉ số sinh lời như ROE và ROA ở mức cao.

Năm nay, vốn điều lệ dự kiến tăng khoảng 27,5% và có thể tiếp tục tăng khoảng 20% trong các năm tới. Do đó, doanh thu và lợi nhuận cũng cần tăng trưởng tương ứng để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Chúng tôi đánh giá, trong 3 năm tới, MB có cơ hội duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức 30 - 35%. Nếu tiếp tục kiểm soát tốt chi phí, nâng cao năng suất nhờ chuyển đổi số và mở rộng quy mô khách hàng, lợi nhuận và giá trị mang lại cho cổ đông vẫn sẽ được đảm bảo.

PV: Theo ông, làm thế nào để vừa duy trì tăng trưởng tín dụng cao, vừa kiểm soát tốt rủi ro?

Ông Phạm Như Ánh: Đây là nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của MB cũng như của toàn ngành ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả. Sau hơn 30 năm phát triển, MB đã tích lũy được nền tảng dữ liệu khách hàng, kinh nghiệm quản trị rủi ro và hệ thống đánh giá tín dụng đủ mạnh để hỗ trợ quá trình tăng trưởng.

Chúng tôi tập trung vào các phân khúc khách hàng và lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời ưu tiên những mảng có mức độ rủi ro thấp hơn. MB sẵn sàng chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn ở một số phân khúc để đổi lấy chất lượng tài sản tốt hơn và tăng trưởng bền vững hơn.

Mục tiêu không chỉ là tăng dư nợ, mà còn phải duy trì sự an toàn trên bảng cân đối kế toán.

PV: MB đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng khoảng 15%, đạt trên 40.000 tỷ đồng. Đâu sẽ là động lực chính cho tăng trưởng, thưa ông?

Ông Phạm Như Ánh: Chúng tôi xây dựng kế hoạch dựa trên quan điểm thận trọng. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục được duy trì ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế, biên lãi ròng (NIM) có thể chịu áp lực nhất định.

Tuy nhiên, MB vẫn có những lợi thế quan trọng. Trước hết là quy mô khách hàng lớn. Chúng tôi kỳ vọng đạt khoảng 40 triệu khách hàng trong năm 2026, qua đó tiếp tục gia tăng CASA và giảm chi phí vốn.

Thứ hai là khả năng kiểm soát chi phí. Hiện CIR của MB dưới 28% và mục tiêu trong thời gian tới là dưới 25%. Chuyển đổi số tiếp tục là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, MB sẽ tiếp tục tái cấu trúc bảng cân đối và cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng ưu tiên các phân khúc có hiệu quả cao hơn nhằm duy trì tăng trưởng thu nhập lãi và cải thiện chất lượng doanh thu.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hải Vân
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