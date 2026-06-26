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Chứng khoán phái sinh ngày 26/6: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền mạnh hơn khi VN30 vững mốc 2.000 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:52 | 26/06/2026
(TBTCO) - VN30-Index vững mốc 2.000 điểm, giá hợp đồng tương lai cũng hồi phục mạnh hơn, qua đó giúp chênh lệch dương trở lại thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên cuối tuần.
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Hợp đồng tương lai VN30 ghi nhận tuần giao dịch tích cực khi giá các hợp đồng phục hồi cùng chiều với thị trường cơ sở. Đáng chú ý, hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu tại 2.012 điểm, tăng 0,28%, cao hơn mức tăng 0,20% của chỉ số VN30. Nhờ vậy, chênh lệch dương được mở rộng, đạt 3,43 điểm.

Các hợp đồng dựa trên VN30-Index kỳ hạn xa hơn đều đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, trong khi các hợp đồng đáo hạn vào tháng 8/2026 và tháng 9/2026 đều duy trì trạng thái dương; hợp đồng đáo hạn cuối năm vẫn đóng cửa thấp hơn so với chỉ số cơ sở. Mức chênh lệch nhìn chung chỉ dao động khoảng 3-4 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện nhưng nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng trước vùng cản quan trọng.

Trong khi đó, với các hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index, giá hợp đồng tương lai phần lớn đi ngược so với diễn biến chỉ số cơ sở. Chỉ duy nhất hợp đồng đáo hạn tháng 7/2026 đóng cửa trong sắc xanh khiêm tốn. Cũng bởi vậy, hợp đồng tương lai chỉ số VN100-Index đều đồng loạt giữ mức chênh lệch âm, thấp hơn chỉ số cơ sở quanh 8-10 điểm.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh hồi phục tăng 37,7% so với phiên trước, sau phiên “dè chừng” hôm qua. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư tăng vị thế đầu cơ trong phiên, khá lạc quan với xu hướng của VN30-Index, nhưng vẫn nghiêng về khả năng chỉ số cơ sở biến động trong biên độ hẹp, ưu tiên xem xét phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index gặp các vùng kháng cự.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G7000 giảm nhẹ so với phiên hôm qua, cho thấy một bộ phận nhà đầu tư đã tất toán vị thế sau nhịp hồi phục gần đây thay vì gia tăng nắm giữ qua đêm. Trên thị trường cơ sở, VN30-Index kết tuần tăng 2,29% và vẫn giữ thành công mốc hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng trước vùng kháng cự ngắn hạn phía trước.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán vn30

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