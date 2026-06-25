Cổ phiếu PAT được ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/6

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quyết định số 834/QĐ-SGDHN về việc đưa cổ phiếu PAT của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam ra khỏi diện hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM kể từ ngày 30/6/2026.

Theo HNX, cơ sở xem xét là Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam. Cổ phiếu PAT được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch do doanh nghiệp đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo quy định của HNX. Quyết định được thực hiện căn cứ điểm b khoản 5 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng ngày, HNX cũng ban hành Thông báo số 2778/TB-SGDHN về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu PAT trên hệ thống giao dịch UPCoM. Theo đó, cổ phiếu PAT sẽ chính thức được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/6/2026 theo Quyết định số 834/QĐ-SGDHN ngày 24/6/2026.

HNX cho biết, việc đưa cổ phiếu PAT ra khỏi diện hạn chế giao dịch được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, đáp ứng điều kiện để được gỡ bỏ trạng thái hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PAT có giá 63.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của công ty đạt hơn 1.587 tỷ đồng.