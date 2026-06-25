Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông ABIC: Lực đẩy bancassurance đưa doanh thu bảo hiểm lên 3.100 tỷ đồng, dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:57 | 25/06/2026
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của ABIC đã thông qua kế hoạch doanh thu bảo hiểm 3.100 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận trước thuế tối thiểu 350 tỷ đồng và xác định bancassurance qua Agribank là động lực tăng trưởng chủ lực. ABIC nhiều khả năng sẽ chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đáp ứng điều kiện về cổ đông theo quy định.
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Phấn đấu lãi 350 tỷ đồng, doanh thu bảo hiểm tăng hai chữ số

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - mã Ck: ABI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và thông qua nhiều tờ trình quan trọng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ABIC
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm ABIC. Ảnh tư liệu.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng tích cực.

Theo đó, năm 2026, ABIC đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm 3.100 tỷ đồng; tăng 11%; doanh thu đầu tư tài chính 180 tỷ đồng, tăng 17,4%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 15%; cổ tức tối thiểu 15%. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 350 tỷ đồng, tăng 9,8% cùng kỳ.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Tại Đại hội, ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị ABIC khẳng định, công ty đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025. Doanh nghiệp tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm khu vực “tam nông”: nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Năm 2025, kênh phân phối bancassurance do Agribank trực tiếp bán bảo hiểm đóng góp gần 70% tổng doanh thu của ABIC. Nếu tính cả phần doanh thu từ các hợp đồng mà Agribank là bên mua bảo hiểm, tỷ trọng đóng góp của Agribank vào kết quả kinh doanh của ABIC lên tới 90%. Điều này cho thấy vai trò trụ cột của Agribank và mô hình liên kết chuỗi chặt chẽ.

Dù vậy, trong giai đoạn 2021 - 2025 có ba mục tiêu chưa hoàn thành đúng tiến độ và được chuyển tiếp sang giai đoạn sau.

Trong đó, chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kỳ vọng do chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, xung đột địa chính trị và biến động kinh tế. Tuy nhiên, sau khi Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch, ABIC vẫn hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đã điều chỉnh.

Bên cạnh đó, hai nhiệm vụ nâng cấp mô hình hoạt động lên Tổng công ty và niêm yết cổ phiếu ABI trên sàn giao dịch chính thức sẽ tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo ABIC nhiều lần khẳng định, năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng, là năm bản lề mở ra giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh ở mức hai con số, duy trì đà tăng lợi nhuận và bảo đảm tỷ suất sinh lời.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo ABIC, kinh doanh bảo hiểm có đặc thù là "chu trình sản xuất kinh doanh ngược”, khi giá bán được xác định trước, còn giá vốn chỉ được xác định sau. Vì vậy, nếu doanh thu tăng cao, nhưng không kiểm soát tốt giá vốn và chi phí, lợi nhuận có thể sụt giảm, thậm chí thua lỗ. Điều này đòi hỏi bộ máy điều hành phải linh hoạt, chủ động; đồng thời, cần có sự phân quyền mạnh mẽ hơn từ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả điều hành.

Tại Đại hội, cổ đông tập trung chất vấn về chiến lược tăng trưởng và định hướng phát triển của ABIC về mục tiêu mở rộng doanh thu, thị phần, phát triển kênh bancassurance, sản phẩm mới và khai thác sâu hơn hệ sinh thái Agribank.

Nhiều ý kiến cũng quan tâm đến mục tiêu nâng tỷ lệ dư nợ Agribank được bảo hiểm từ 15% lên trên 41,4% vào năm 2030, kế hoạch triển khai bảo hiểm tử kỳ dưới 1 năm, giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn và minh bạch hoạt động bancassurance. Cổ đông đồng thời đề nghị làm rõ chính sách cổ tức, lộ trình niêm yết cổ phiếu ABI và các giải pháp kiểm soát tỷ lệ bồi thường, tỷ lệ kết hợp trước áp lực thiên tai, biến đổi khí hậu và cạnh tranh về giá.

Nhiều khả năng chia cổ tức bằng tiền mặt, hé lộ kế hoạch phát hành riêng lẻ

Giải đáp các ý kiến của cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026, ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nêu rõ, thứ nhất, củng cố và phát triển mạnh kênh phân phối bán lẻ, đặc biệt là kênh bancassurance qua Agribank là chủ đạo. Kênh này đến tận các thôn, xóm, bản, làng, để phân phối sản phẩm cho các hộ nông dân và khách hàng vay vốn tín chấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ABIC
Cổ đông ABIC biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. Ảnh tư liệu.

Cùng với đó, đa dạng hóa các gói sản phẩm, các chương trình bảo hiểm, xoay quanh động lực là “Bảo an tín dụng”, kết hợp bảo hiểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người vay vốn, hạ tầng, tài sản bảo đảm và tài sản hình thành trong tương lai từ vốn vay.

“Bảo hiểm xuất hiện với vai trò là công cụ quản trị rủi ro, đảm bảo cho chuỗi cung ứng tín dụng không bị đứt gãy và để cho người nông dân được an tâm đầu tư sản xuất trước các hiểm họa của thiên tai như Yagi, các cơn bão trùng bão” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Giữ lại lợi nhuận để phòng “mùa giáp hạt”

Trước đề xuất nâng tỷ lệ chia cổ tức và băn khoăn về việc giữ lại hơn 136 tỷ đồng lợi nhuận, ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị ABIC cho biết nếu năm sau xảy ra thiên tai, bão bùng như bão Yagi thì doanh nghiệp sẽ cần nguồn lực tài chính để ứng phó. Vì vậy, khoản lợi nhuận hơn 136 tỷ đồng được giữ lại nhằm đề phòng “mùa giáp hạt”, bảo đảm an toàn tài chính và chi trả cho cổ đông.

Vấn đề chi trả cổ tức cũng được nhiều cổ đông quan tâm chất vấn ban điều hành tại Đại hội. Về phương án chia cổ tức, ABIC dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15%, ưu tiên hình thức chi trả bằng cổ phiếu trong trường hợp đáp ứng được quy định của pháp luật; trường hợp không đáp ứng quy định của pháp luật, thì chi trả bằng tiền mặt, tương ứng hơn 152 tỷ đồng.

Về vấn đề này, ông Đỗ Minh Hoàng cho biết, theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp muốn tăng vốn phải có tối thiểu hai cổ đông tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ và sử dụng vốn tự có, không phải vốn ủy thác. Hiện ABIC mới có một cổ đông đáp ứng điều kiện là Agribank, do đó, cần sớm hoàn thiện cơ cấu cổ đông trước khi có thể thực hiện tăng vốn.

Vì chưa kịp tìm được cổ đông tổ chức thứ hai đáp ứng quy định, khả năng rất cao trong năm nay doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Theo phương án được thông qua, Hội đồng quản trị ABIC được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền chủ động quyết định thời điểm và phương thức chi trả phù hợp nhất, trên cơ sở bảo đảm tối đa quyền lợi của cổ đông.

Để đáp ứng các điều kiện pháp lý phục vụ kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc ABIC bật mí thêm, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho một cổ đông lớn, nhằm đáp ứng quy định pháp luật. Việc phát hành sẽ được thực hiện theo giá thị trường và gắn với thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Tính đến cuối năm 2025, cơ cấu cổ đông của ABIC gồm Agribank nắm giữ 52,08% vốn điều lệ, Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) sở hữu 8,55% và Quỹ AFC Vietnam Fund nắm giữ 6,69%. Như vậy, ABIC hiện mới chỉ có 1 cổ đông tổ chức đáp ứng điều kiện sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định.

Còn việc niêm yết cổ phiếu ABI trên sàn chính thức chưa thể thực hiện do doanh nghiệp vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết là thành viên Hội đồng quản trị độc lập./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 25/06/2026 18:00

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Cập nhật: 25/06/2026 18:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80