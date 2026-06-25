Khối ngoại thận trọng, bán ròng mạnh cổ phiếu VHM, CTG, FPT và BSR

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường khi VN-Index giảm gần 15 điểm trong bối cảnh dòng tiền suy yếu. Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 16.113 tỷ đồng, giảm so với phiên trước. Giao dịch tiếp tục tập trung ở nhóm vốn hóa lớn khi rổ VN30 chiếm khoảng 68% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường. Dòng tiền vẫn chủ yếu luân chuyển trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt thay vì lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Tương tự, dòng vốn ngoại cũng giao dịch thận trọng và bán ròng tập trung tại nhóm VN30. Trên sàn, 4 cổ phiếu bị xả trên 100 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đứng đầu là VHM với giá trị bán ròng 180,8 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (160 tỷ đồng), FPT (137 tỷ đồng) và BSR (114 tỷ đồng).

Đáng chú ý, VIC cũng bị bán ròng gần 95 tỷ đồng sau chuỗi phiên được khối ngoại giải ngân mạnh trước đó. Cổ phiếu giảm 2,39%, xuống 225.000 đồng/cổ phiếu, góp phần tạo áp lực lên diễn biến chung của thị trường. Trong khi đó, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng cổ phiếu FPT sang phiên thứ 8 liên tiếp. Tuy vậy, điểm tích cực là sắc xanh đã được duy trì trong hai phiên trở lại đây.

Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, khối ngoại duy trì trạng thái giao dịch thận trọng. Giá trị bán ròng tăng lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại chỉ mua ròng đáng kể tại LPB với giá trị 43,3 tỷ đồng. Các mã được giải ngân tiếp theo gồm POW (39,1 tỷ đồng), BMP (22,6 tỷ đồng), VRE (12,3 tỷ đồng) và OCB (10,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, quy mô giải ngân ròng nhìn chung khá khiêm tốn.

Dòng vốn ngoại vẫn duy trì tâm lý thận trọng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh. Hoạt động mua ròng chỉ xuất hiện cục bộ ở một số cổ phiếu, trong khi lực bán tiếp tục tập trung vào nhóm bluechip, đặc biệt là các mã ngân hàng, bất động sản và công nghệ thuộc rổ VN30. Điều này phần nào phản ánh xu hướng phòng thủ của nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường chưa hình thành tín hiệu hồi phục rõ nét.