Thời sự

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chủ động mọi kịch bản để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
18:39 | 26/06/2026
(TBTCO) - Dư địa kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026 đang thu hẹp, đòi hỏi việc điều hành giá các mặt hàng thiết yếu phải được tính toán thận trọng, linh hoạt. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành tuyệt đối không chủ quan, chủ động xây dựng mọi kịch bản điều hành để giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường.
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Điều hành giá 6 tháng đầu năm 2026: Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh áp lực gia tăng

Chiều 26/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp tổng kết công tác quản lý, điều hành giá quý II và 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời bàn giải pháp điều hành giá cho những tháng còn lại của năm 2026.

Dư địa kiểm soát lạm phát không còn nhiều, điều chỉnh giá phải thận trọng

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, các giải pháp điều hành giá được Chính phủ triển khai từ đầu năm đến nay đã phát huy hiệu quả, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Theo tính toán, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng khoảng 4,3 - 4,4%, phản ánh kết quả tích cực của công tác điều hành.

Về dư địa điều hành giá trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng cho biết mục tiêu Chính phủ đặt ra là kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, trong khi mục tiêu Quốc hội cho phép khoảng 4,5%. Với diễn biến hiện nay, dư địa điều hành theo mục tiêu của Chính phủ không còn nhiều; nếu bám sát mục tiêu của Quốc hội thì còn khoảng 0,25 điểm phần trăm. Điều này đòi hỏi việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý phải được tính toán hết sức thận trọng.

Theo Thứ trưởng, các mặt hàng như điện, y tế, giáo dục đều có tác động trực tiếp đến CPI, vì vậy cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều hành để lựa chọn thời điểm và mức độ điều chỉnh phù hợp.

Liên quan đến mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công thương khẩn trương triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm thêm chi phí đối với dầu diesel nếu điều kiện cho phép...

“Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương để rà soát các phương án, nghiên cứu khả năng có thêm giải pháp đối với mặt hàng dầu diesel nhằm hỗ trợ sản xuất và góp phần ổn định mặt bằng giá trong thời gian tới” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành đều thống nhất các giải pháp điều hành giá của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo loạt giải pháp giữ ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chủ động mọi kịch bản, quyết liệt giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động khó lường của kinh tế thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, 6 tháng đầu năm 2026, dù kinh tế toàn cầu chịu tác động mạnh từ xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, khiến giá năng lượng và nguyên vật liệu tăng cao, nhưng thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước cơ bản vẫn ổn định, nguồn cung được bảo đảm. CPI có thời điểm tăng do yếu tố mùa vụ và giá năng lượng, song đến cuối quý II đã có dấu hiệu hạ nhiệt, lạm phát bình quân vẫn trong ngưỡng kiểm soát.

Phó Thủ tướng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá dầu thế giới giảm trở lại sau khi căng thẳng hạ nhiệt, kéo theo giá xăng dầu trong nước điều chỉnh về mức trước xung đột; đồng thời nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào tiếp tục góp phần ổn định mặt bằng giá. Kết quả này đến từ sự điều hành quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa - tiền tệ và các biện pháp quản lý giá, bình ổn thị trường.

“Kết quả kiểm soát lạm phát thời gian qua có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, cùng các giải pháp bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường, miễn giảm thuế, phí đối với xăng dầu và tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, thao túng giá. Nhờ đó, thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay sốt giá trên diện rộng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng”- Phó Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu trong những tháng cuối năm khi kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn rủi ro, trong khi đẩy mạnh giải ngân đầu tư công có thể làm gia tăng nhu cầu vật liệu, năng lượng và lao động, tạo sức ép lên giá cả. Do đó, yêu cầu đặt ra là không được chủ quan, phải chuẩn bị đầy đủ kịch bản điều hành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo loạt giải pháp giữ ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Về giải pháp trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trước tiên cần tăng cường năng lực dự báo, theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới. Theo dõi sát kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ các nước lớn, giá năng lượng - lương thực, tỷ giá và rủi ro địa chính trị để kịp thời cảnh báo và xây dựng kịch bản điều hành phù hợp.

Thứ hai, điều hành tài khóa chặt chẽ, hiệu quả. Tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên đầu tư phát triển và an sinh xã hội; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công từ đầu năm, phân bổ hợp lý theo tháng, quý, tránh dồn cuối năm gây áp lực lên giá.

Thứ ba, điều hành tiền tệ linh hoạt, đồng bộ. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp khả năng hấp thụ của nền kinh tế, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát.

Thứ tư, điều chỉnh giá hàng hóa do Nhà nước quản lý phù hợp lộ trình. Cân nhắc kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh giá điện, y tế, giáo dục và dịch vụ công thiết yếu, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu thị trường và kiểm soát lạm phát.

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin truyền thông và minh bạch giá. Công khai thông tin điều hành giá, giải thích kịp thời chính sách để ổn định kỳ vọng lạm phát, hạn chế đầu cơ, găm hàng và biến động bất hợp lý.

Thứ sáu, hoàn thiện thể chế pháp luật về giá như khẩn trương nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Giá năm 2023, Luật Giá sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định về giá thuộc phạm vi quản lý không còn phù hợp, chủ động sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền hoặc là đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật về giá và phù hợp với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Thứ bảy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giá, trong đó khẩn trương tổ chức xây dựng tính năng tiếp nhận thông tin kê khai giá trên môi trường mạng theo quy định tại Nghị định 85, hoàn thành chậm nhất là đến ngày 1/7/2027. Dữ liệu về kê khai giá tại bộ, cơ quan ngang bộ phải được kết nối cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá để phục vụ kịp thời cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường và công tác điều hành giá của các cơ quan nhà nước. Khẩn trương ban hành danh sách tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền tiếp nhận và triển khai công tác tiếp nhận kê khai giá theo quy định tại Nghị định 85 và các văn bản có liên quan.

Về phân công cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi CPI, tổng hợp và tham mưu kịch bản điều hành giá; Ngân hàng Nhà nước điều hành tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tín dụng, ổn định tỷ giá; Bộ Công thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá năng lượng theo thị trường; Bộ Nông nghiệp và Môi trường ổn định nguồn cung lương thực, thực phẩm; Bộ Xây dựng kiểm soát giá vật liệu xây dựng và chi phí vận tải; Bộ Y tế điều hành giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi giá dịch vụ lưu trú, du lịch, phối hợp địa phương kiểm soát tăng giá dịp cao điểm, đồng thời tăng cường truyền thông minh bạch để ổn định tâm lý thị trường và kỳ vọng lạm phát.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động bình ổn thị trường, theo dõi sát cung cầu hàng hóa thiết yếu, xử lý kịp thời biến động giá bất thường; tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá; đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa thiên tai, mưa bão và các tình huống khẩn cấp.
Khánh Linh
Từ khóa:
kiểm soát lạm phát Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

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