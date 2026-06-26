Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 200/2026/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/6/2026 đã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch, tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, cũng như chế độ công bố thông tin và báo cáo.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC, kế thừa các quy định đang phát huy hiệu quả, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để phù hợp với Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo đó, đối với hoạt động đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền và chuyển quyền sở hữu TPDN riêng lẻ, dự thảo cơ bản kế thừa quy định hiện hành, đồng thời rà soát, cập nhật các căn cứ pháp lý nhằm bảo đảm thống nhất với Nghị định 200.

Về tổ chức thị trường giao dịch, dự thảo bổ sung hướng dẫn liên quan đến đăng ký giao dịch, điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch, hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán; quy định rõ trách nhiệm và chế độ báo cáo của các thành viên giao dịch.

Đối với thanh toán giao dịch, dự thảo quy định cụ thể về các tổ chức tham gia hệ thống thanh toán, quy trình thanh toán giao dịch TPDN riêng lẻ, cơ chế xử lý lỗi sau giao dịch cũng như phương án xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán.

Dự thảo Thông tư bổ sung nhiều quy định về chế độ báo cáo, chia sẻ dữ liệu và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Ảnh: T.L

Về công bố thông tin, Bộ Tài chính tiếp tục kế thừa các quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC đối với công bố thông tin trước đợt chào bán, công bố định kỳ và bất thường của doanh nghiệp phát hành. Đồng thời, dự thảo bổ sung một số biểu mẫu mới theo quy định của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và hoàn thiện các mẫu biểu nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định về chế độ báo cáo đối với các tổ chức tham gia hoạt động phát hành và giao dịch trái phiếu như tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Một điểm mới đáng chú ý là dự thảo bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc định kỳ hằng năm gửi Bộ Tài chính báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp phát hành không phải công ty đại chúng, công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ có trụ sở trên địa bàn. Quy định này nhằm tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương trong công tác giám sát thị trường.

Dự thảo cũng quy định cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu từ Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và UBND cấp tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Thông tư không phát sinh thủ tục hành chính mới. Hiện dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trước khi hoàn thiện, ban hành theo quy định./.