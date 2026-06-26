Vốn ngoại trở lại mua ròng, đổ dồn vào cổ phiếu nhà Vingroup

Sau chuỗi bán ròng kéo dài, khối ngoại quay trở lại mua ròng 316 tỷ đồng trên ba sàn, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu Vingroup. Trên sàn HOSE, khối ngoại giải ngân 2.284 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.954 tỷ đồng. Giá trị bán ròng riêng trên sàn HOSE là 330 tỷ đồng.

Dù giao dịch còn khá dè chừng cũng như giá trị mua ròng còn khiêm tốn, phiên hôm nay cũng đánh dấu một trong số ít phiên đảo chiều của dòng vốn ngoại trong thời gian gần đây. Thống kê cho thấy, trong khoảng một tháng trở lại đây, đây mới chỉ là phiên mua ròng thứ tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Điểm nhấn của phiên nằm ở nhóm cổ phiếu Vingroup. VHM dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 379,3 tỷ đồng, trong khi VIC đứng thứ hai với gần 120 tỷ đồng. Hai cổ phiếu này đồng thời tăng giá mạnh, lần lượt tăng 3,51% và 1,33%, trở thành nhóm dẫn dắt đáng chú ý của thị trường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dòng vốn ngoại cũng vừa chi hơn 6.700 tỷ đồng tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Vinpearl, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với hệ sinh thái Vingroup.

Cụ thể, Vinpearl đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, huy động khoảng 6.732 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu được phân phối cho hai nhà đầu tư nước ngoài là SeaTown Private Credit Master Fund III và VIAC (No.1) Limited Partnership.

Trong đó, SeaTown Private Credit Master Fund III – quỹ do SeaTown Holdings International (thuộc nền tảng quản lý tài sản Seviora Holdings của Temasek) quản lý – chi khoảng 4.076 tỷ đồng để mua hơn 50,95 triệu cổ phiếu, tương đương 2,71% vốn điều lệ Vinpearl sau phát hành. Nhà đầu tư còn lại là VIAC (No.1) Limited Partnership, thuộc Vietnam Oman Investment, chi khoảng 2.656 tỷ đồng để sở hữu hơn 33,19 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,77% vốn điều lệ.

Sau giao dịch, hai quỹ ngoại nắm giữ tổng cộng 4,48% vốn điều lệ Vinpearl. Đây là loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức với mức cổ tức cố định 6%/năm và có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo phương án đã được cổ đông thông qua.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì sự quan tâm đối với hệ sinh thái Vingroup, bất chấp bối cảnh dòng vốn ngoại nhìn chung vẫn còn khá thận trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài mua/bán ròng trong phiên 26/6 - Nguồn: Dstock

Ngoài VHM và VIC, dòng vốn ngoại còn giải ngân vào POW (75,3 tỷ đồng), ACB (67,4 tỷ đồng), NLG (51,5 tỷ đồng) và BMP (29 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng không còn quá lớn, tập trung chủ yếu tại HDB (63,2 tỷ đồng), VNM (54,5 tỷ đồng), MBB (29,8 tỷ đồng), FRT (29 tỷ đồng) và CTG (28,6 tỷ đồng).